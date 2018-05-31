Появилось подробное объяснение о денежной заинтересованности СБУ в «убийстве» Бабченко

Украинский журналист Владимир Бойко в соцсетях рассказал, зачем СБУ инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Только не смейтесь. Имитация «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко, которая вызвала такое возмущение в международных дипломатических и правозащитных кругах – это был способ решить корпоративный спор между учредителями украинского-германского совместного предприятия «Шмайсер», – написал Бойко в своем Facebook.

По его словам, конфликт между учредителям СП «Шмайсер» возник год назад. «В чем заключается его суть, не так важно, а главным является то, что оппоненты Германа договорились с Киево-Святошинского райуправления милиции о регистрации уголовного производства по признакам ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество)», – рассказал журналист.

Бойко отметил, что «достать» Германа через полицию его оппоненты не смогли, так как судьи последовательно отказывали в избрании меры пресечения из-за малозначимости преступления. «И тогда заказ взял департамент контрразведки СБУ. Судя по всему, речь идет о примитивно выполненную провокацию, направленную на арест руководителя СП «Шмайсер» с целью забрать у него долю уставного фонда предприятия, которым он, по мнению его оппонентов, обладает противоправно», – подчеркнул он.

По его мнению, из-за этой ситуации президент Украины, которого «втемную» использовали сотрудники СБУ, «опустился до уровня шута из передвижного шапито».

Ранее публицист Егор Холмогоров предположил, что СБУ могло инсценировать убийство Бабченко с целью рейдерского захвата.

Подозреваемым по делу об «убийстве» Бабченко стал Борис Герман, который оказался исполнительным директором украинско-немецкого СП «Шмайсер», поставляющем оптику снайперам ВСУ.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».