Пентагон предостерег Асада от удара по США в Сирии

Нападение на американские силы, а также их союзников в Сирии было бы «плохой идеей», заявил представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

«Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции будет плохой идеей», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Маккензи прокомментировал заявление сирийского лидера Башара Асада, выразившего готовность применить силу для освобождения сирийской территории. Асад заявил, что США используют для присутствия в САР «Сирийские демократические силы» (СДС). По его словам, Дамаск намерен вести переговоры с движением, однако в случае их провала готов применить силу.

Напомним, после объявления о якобы использовании 4 апреля химоружия в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.