Асад сказал, как заставить американцев уйти из Сирии

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31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
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Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
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Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История «смерти» и «чудесного воскрешения» Бабченко еще долго будет объектом пристального внимания. Однако остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ могла в голову прийти эта идея? Подробности...

Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?

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История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» Аркадием Бабченко – удивительный пример выстрела себе в ногу. Ну и, конечно, возникают вопросы – будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Подробности...
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Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
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          Асад сказал, как заставить американцев уйти из Сирии

             31 мая 2018, 09:44
          Фото: Sana/Reuters
          Текст: Наталья Ануфриева

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          США используют для присутствия в САР «Сирийские демократические силы» (СДС); Дамаск намерен вести переговоры с движением, однако в случае их провала готов применить силу. При любом из этих вариантов американцы должны покинуть сирийскую территорию, заявил президент САР Башар Асад.

          После освобождения Алеппо, Дейр-эз-Зора, Хомса и Дамаска «в колоде США остается все меньше карт», заявил Асад в интервью телеканалу RT.

          Если ранее «козырем» Вашингтона был «Фронт ан-Нусра», который, как выяснилось, являлся «Аль-Каидой», то теперь США выбрали в качестве новой «карты» «Сирийские демократические силы» (СДС); по мере продвижения правительственных войск и нейтрализации террористов «единственной проблемой в стране (...) остаются именно они».

          «Эту проблему мы намерены решать одним из двух способов. Во-первых, мы открыты для переговоров. Ведь большинство сторонников СДС – сирийцы. И мы полагаем, что они тоже любят свою страну и не желают быть марионетками иностранных сил. Так что исходные позиции у нас общие. Все мы не доверяем американцам, причем уже не первое десятилетие – не из-за войны, а потому что они на каждом шагу лгут. Все время говорят одно, а делают другое. Так что один из вариантов – жить вместе друг с другом, как сирийцы с сирийцами», – пояснил сирийский лидер.

          Вторым вариантом, который может быть применен в случае провала переговоров, является освобождение территорий с применением силы.

          «Других вариантов у нас просто нет, безотносительно к американскому присутствию. Это наша земля, и освобождать ее – наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится. Они вторглись в Ирак без каких-либо юридических оснований, и посмотрите, что из этого вышло. Они должны сделать выводы. Ирак – это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства», – подчеркнул Асад.

          Он отметил также, что Вашингтон и его «марионетки на Западе» мешают политическому урегулированию кризиса в Сирии, «поддерживая террористические группировки, помогая их свежим силам проникать в САР».

          Потому одна из главных задач Дамаска в настоящее время – действовать быстрее, чем Запад.

          «И я думаю, что в этом мы преуспеваем», – добавил президент.  

          Асад сообщил, что США рассматривали вариант мощного комплексного удара по всей Сирии, однако встречные заявления России смогли их остановить.

          «Тогда россияне открыто заявили, что готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации, доказательств у нас нет, есть только сведения, но достоверные, – они (США – прим. ВЗГЛЯД) рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры», – сказал Асад.

          Таким образом, Россия и США «довольно близко» подошли к конфликту в САР, однако благодаря мудрости Москвы этого не произошло, считает сирийский лидер.

          Он заявил, что для стабилизации ситуации в Сирии нужна поддержка России. Одновременно с этим «нужно избежать глупых действий со стороны американцев».

          Асад сказал также, что Россия помогла сделать сирийскую систему ПВО сильнее, что подтвердили «недавние налеты Израиля, США, Великобритании и Франции». Власти Республики намерены и дальше укреплять противовоздушную оборону.

          Отмечается, что в начале кризиса боевики в первую очередь атаковали объекты ПВО и «вывели из строя значительную их часть», что, по его мнению, подтверждает причастность Израиля к разжиганию конфликта в Сирии.

          Глава САР добавил, что нельзя исключать и новых ударов США по Сирии, так как Вашингтон ежедневно попирает нормы международного права «в разных областях и по разным причинам». Потому «любая страна мира может стать объектом такой атаки».

          «Каковы правовые основания для этого удара? А для того, что здесь летают их самолеты? Каковы правовые основания для действий их так называемой «антитеррористической коалиции», которая в реальности поддерживает террористов? Никаких. А для ударов в Йемене, Афганистане, на пакистанской границе и так далее? Тоже нет», – подчеркнул Асад.

          Касаясь темы химического оружия, сирийский лидер в очередной раз подчеркнул отсутствие подобного вооружения в Республике, и добавил, что его применение было бы бессмысленным, так как Дамаску удалось выиграть битву «за сердца и умы гражданского населения».

          «Мы не стали бы использовать его (химическое оружие – прим. ВЗГЛЯД) против собственного народа (...). Как же можно применять химоружие против гражданского населения, чьей поддержки ты добиваешься?», – сказал Асад.

          Он обратил внимание на логические нестыковки в сообщениях о применении химоружия, а также что местные жители отрицали факты атак.

          Например, одна из химатак якобы произошла уже после победы сирийских войск в Восточной Гуте.

          «В этом районе была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было», – отметил глава Республики.

          Он выразил мнение, что «эта история» была выдумана «как предлог для нападения на Сирию».

          В настоящее время на освобожденных территориях большая часть граждан из числа тех, что в начале кризиса выступали против правительства, поддерживает руководство страны, так как  «видят разницу между наличием власти (...) и хаосом».

          Асад заявил, что если бы террористы не получали помощь извне, власти Сирии могли бы справиться с ними за год, а пока точные сроки завершения войны «назвать трудно».

          «Однако мы к этому приближаемся, это очевидно», – добавил он.

          Так, сирийское руководство намерено освободить от террористов всю территорию страны, включая провинцию Идлиб.

          Президент подчеркнул, что боевики из разных частей Сирии сами принимали решение отправиться в Идлиб.

          «Наш план был в том, чтобы, напротив, собрать их в одном, двух, трех районах. Лучше же воевать на двух, трех или четырех направлениях, чем на десяти или даже на 100 с лишним одновременно. В военном отношении это выгоднее. Выбор сделали они, но, с военной точки зрения, для нас так даже лучше», – добавил Асад.

          Напомним, после объявлении о якобы использовании 4 апреля химоружия в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

          В мае самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот. Одновременно с этим боевики, воспользовавшись авиаударами Израиля по территории Сирии, а также, по неподтвержденной информации, «под прикрытием» израильских танков «Меркава», атаковали сирийский город Эль-Баас у основания Голанских высот.

          Тем временем сирийским правительственным войскам удалось освободить все пригороды Дамаска, ликвидировать «растанский котел» – важный транспортный узел боевиков, располагавшийся севернее Хомса, на трассе Дамаск – Алеппо.


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