После ударов Израиля по Сирии боевики атаковали город у Голанских высот

Боевики воспользовались израильскими ударами по территории Сирии и попытались захватить позиции правительственной армии у основания Голанских высот, в районе города Эль-Баас, сообщил ливанский телеканал Al Mayadin.

По данным телеканала, перед атакой боевиков позиции сирийской армии в этом же районе были обстреляны из израильских танков «Меркава», передает ТАСС.

По поступающей информации, нападение незаконных вооруженных формирований на город Эль-Баас удалось отбить.

Ранее стало известно, что израильские ВВС нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот, в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас. Сирийская система ПВО открыла ответный огонь.