Сирийские ПВО отразили израильскую атаку

Силы противовоздушной обороны сирийской правительственной армии отражают атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра в 40 километрах от Дамаска, передает сирийское национальное информационное агентство SANA.

По данным ливанского телеканала Al Mayadin, израильские ВВС подвергли ударам сирийские военные позиции у подножия Голанских высот, в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас провинции Эль-Кунейтра, передает ТАСС.

По информации SANA, сирийские системы ПВО открыли огонь «по воздушным целям противника».

Ранее в четверг в пресс-службе армии Израиля сообщили, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по передовым позициям израильских войск на Голанских высотах.

Накануне ПВО Сирии сбили несколько ракет Израиля у поселения Кисва в 23 километрах к югу от Дамаска. Израильские СМИ сообщали, что в районе нанесения авиаудара находилась иранская военная база.