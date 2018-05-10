Израиль заявил об обстреле Голан иранскими военными в Сирии

Иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по передовым позициям израильских войск на Голанских высотах, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Представитель армии сообщил РИА «Новости», что пуски, произведенные «со стороны иранских сил «Аль-Кудс», зафиксированы около полуночи. Он уточнил, что о сообщений о потерях или материальном ущербе не поступало.

Отмечается, что часть ракет были перехвачены батареями ПРО «Железный купол».

Ранее в четверг сообщалось, что на контролируемой Израилем части Голанских высот сработали сирены воздушной тревоги.

Во вторник израильские военные сообщили о «необычной активности сил Ирана в Сирии».

Накануне сообщалось, что ПВО Сирии сбили несколько ракет Израиля у поселения Кисва, в 23 километрах к югу от Дамаска. В районе нанесения авиаудара, по сообщениям израильских СМИ, находилась иранская военная база.