Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском

По словам сирийского военного источника, ПВО Сирии сбили несколько ракет Израиля у поселения Кисва, в 23 километрах к югу от Дамаска. В районе нанесения авиаудара, по сообщениям израильских СМИ, находилась иранская военная база.

«ВВС Израиля атаковали иранскую военную базу южнее Дамаска, часть ракет сбита силами ПВО», – сообщает Telegram-канал «Майор и Генерал».

«На юге Дамаска слышны взрывы. (..) Израильские СМИ заявили о том, что удары по Сирии нанесли израильские самолеты», – сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Местные СМИ сообщают, что зафиксированная во вторник вечером активность израильских военных на Голанских высотах является подготовкой к нанесению ударов по иранским объектам в Сирии.

По данным сирийского военного источника, ПВО Сирии во вторник вечером сбили две израильские ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Тем временем источник в международном аэропорту Бейрута сообщил, что в предположительный момент удара в воздушном пространстве Ливана, над Шуфом и западным Бекаа, находились израильские самолеты.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать сообщения об ударе по Сирии.

В то же время израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов на фоне «угрозы иранского нападения с территории Сирии».

Ранее сообщалось, что Израиль развернул на Голанских высотах системы ПВО.

Напомним, эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США – с одной стороны, и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.