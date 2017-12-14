Американские СМИ обвинили Россию в провоцировании масштабной войны на Ближнем Востоке

Из-за действий России все больше повышается риск войны между Израилем, с одной стороны, и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане, с другой.

Соответствующее заявление сделал для The Wall Street Journal консультант Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс, занимавший высокие правительственные должности в сфере нацбезопасности, передает InoPressa.

Так, Россия якобы «выдала» Израиль, который 9 апреля атаковал иранскую базу Т-4 в Сирии, сказал Росс.

Израиль наносил удары по целям в Сирии, «связанным среди прочего с передачей Ираном качественно новых вооружений «Хезболле», но никогда не признавал этого. Из-за того, что «израильтяне ничего не заявляли публично, ни иранцы, ни «Хезболла» не были вынуждены принимать ответные меры, чтобы сохранить лицо».

«Зачем русским понадобилось выдавать израильтян? Причины две: во-первых, русские тоже используют эту базу, и, хотя израильский удар был высокоточным, он пришелся близко к российским войскам. Путин решил дать израильтянам сигнал о том, что это неприемлемо. Во-вторых, Израиль совершил атаку после того, как Башар Асад применил химоружие в Думе, и Путин хотел обозначить, что это не удар американцев. Он не выносит ничего, что позволяет сделать предположение о влиянии американской силы на события в Сирии», – заявил эксперт.

Он добавил, что даже если сложившаяся ситуация будет улажена, «Иран и Израиль взяли курс на столкновение».

Иран якобы намерен создать в Сирии обширную военную инфраструктуру и открыть новый фронт против Израиля, а тот, в свою очередь, настроен помешать созданию в Сирии угрозы, подобной ливанской «Хезболле».

Росс заявил, что действия Ирана отражают «представление о том, что Исламская республика получит асимметричное превосходство над еврейским государством»: через «Хезболлу» страна сможет угрожать Израилю из Ливана и Сирии, в то время как Израиль ограничен в прямых ответных действиях.

Однако Израиль не станет мириться с таким положением дел.

«Если во время устроенной иранцами войны на Израиль будут ежедневно падать тысяча или две ракет, он нанесет удары по целям в Иране, выбранным так, чтобы причинить существенный урон. Мишенью могут стать иранские нефтяные объекты. Как ответит Иран? Ракеты «Хезболлы» и так будут доводить до максимума ущерб, наносимый Израилю Ираном. Если под удар попадут иранские нефтяные объекты, позволит ли Тегеран остаться нетронутыми объектам саудитов?», – анализирует Росс.

Он добавил, что легко представить начало этого конфликта, однако нельзя сказать так же про его исход. Кроме того, ситуация требует сдерживания со стороны США.

«Путин должен понять, что США не будут сидеть в стороне и ждать, пока иранская экспансия в Сирии не спровоцирует масштабную войну с Израилем», – подчеркнул эксперт.

Напомним, 9 апреля Израиль нанес удар по аэродрому Т-4 сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе. Целью стала «новейшая иранская система ПВО».

The Wall Street Journal писал, что США хотят ограничить иранское влияние в Сирии, но Пентагон опасается прямой конфронтации, так как в ответ Иран может атаковать американских военных, которые находятся в регионе.