Эксперт назвал неизбежным военный конфликт с Ираном в случае выхода США из сделки

В случае выхода США из ядерной сделки с Ираном практически неизбежно военное столкновение Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, заявил в интервью журналу Focus Online немецкий эксперт Удо Штайнбах.

По его мнению, если США выйдут из сделки, новые санкции будут иметь масштабные последствия для всего Ближнего Востока, и Иран тоже это сделает. После этого «военное столкновение кажется практически неизбежным», приводит слова Штайнбаха RT.

Эксперт считает, что после этого шага со стороны США Иран возобновит свою ядерную программу, которая больше не будет ограничиваться гражданской сферой, развитие военных технологий может пойти по образцу Северной Кореи. Именно в этом заключается крупнейший потенциал для начала конфликта, заявил Штайнбах.

«Самая большая непосредственная опасность заключается в том, что США и Израиль могут напасть на Иран», – считает эксперт. Это будет сделано, чтобы Иран не получил ядерное оружие, в противном случае будет снижена безопасность Израиля.

По его мнению, представленные Израилем данные, которые якобы доказывают нарушение Ираном условий ядерного соглашения, выполняют функцию «помощи в принятии решения» для американского президента Дональда Трампа – это «целенаправленные действия», чтобы повлиять на него.

Крах ядерной сделки коснется и Сирии, которой в планах Тегерана уже давно отводится важная роль – Иран там намерен укрепить свои позиции и продвинуться ближе к границам Израиля. Этот процесс может быть ускорен из-за краха ядерного соглашения.

В итоге Ближний Восток окажется на новой ступени роста напряженности, считает Штанйбах, появится угроза войны между Ираном с одной стороны и Израилем, США и другими странами – с другой угрожает стабильности всего Ближнего Востока.

Компромисс он считает труднодостижимым, так как Европа практически лишена пространства для маневров из-за своей зависимости от США, поэтому ЕС примет сторону Вашингтона, считает он.

Однако у США нет реальной альтернативы ядерному соглашению, уверен эксперт.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом решении.

В то же время Париж и Берлин намерены спасти соглашение по иранской ядерной программе.