Израиль привел войска в повышенную боеготовность на границе с Сирией

Войска Израиля приведены в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернуты ПВО, отдан приказ открыть бомбоубежища на Голанских высотах.

Военные Израиля утверждают, что наблюдают «необычную активность» иранских сил в Сирии, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце апреля Израиль заявил, что ядерная сделка с Ираном «основана на лжи», в связи с чем Тель-Авив передал Вашингтону некие данные о «военной ядерной программе» Тегерана. Это может побудить США выйти из сделки.