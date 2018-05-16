Сирийская армия ликвидировала «растанский котел»

Минобороны Сирии заявило о полной ликвидации «растанского котла», который находился на трассе Дамаск – Алеппо.

Операция в этом районе завершена, сообщает Telegram-канал WarJournal.

В начале апреля сообщалось, что боевики в растанском «котле» массово складывают оружие и сдают позиции сирийской правительственной армии, посредниками в переговорах выступают российские военные.

Растанский «котел» располагался севернее Хомса, на трассе Дамаск – Алеппо. Это был важный транспортный узел боевиков.