Благодаря российским военным боевики в сирийском «котле» массово сдают оружие

Боевики в растанском «котле» массово складывают оружие и сдают позиции сирийской правительственной армии, посредниками в переговорах выступают российские военные.

«Под контроль официального Дамаска уже перешли населенные пункты Таксис, Амара, Джамаклия, Хумейда и Машния, расположенные северо-восточнее Растана. Села сданы без боя, путем переговоров, посредником в которых выступила российская сторона», – сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Растанский «котел» расположен севернее Хомса, на трассе Дамаск – Алеппо, и является важным транспортным узлом боевиков.

В воскресенье сообщалось, что в результате договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской правительственной армией и засевшими в Думе боевиками, около 1 тыс. террористов из радикальной группировки «Фейлак Ар-Рахман» покинули анклав.

До этого командование сирийской армии объявило об освобождении Восточной Гуты, за исключением города Дума. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что лидеры террористических группировок согласилисьвывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.