Сирийские войска освободили все пригороды Дамаска

Освобождение всех пригородов Дамаска завершено, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской рассказал также, что в ходе операции под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена беспрецедентная по своему масштабу гуманитарная операция в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке, передает РИА «Новости».

По гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска было выведено 188 тыс. 234 человека, среди которых 28 тыс. 725 боевиков.

«По их желанию они были выведены в северные районы страны. Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома», – сказал Рудской.

В целом же с начала 2018 года Дамаск при поддержке ВКС России достиг значительных успехов по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок.

«Это восточная часть провинции Идлиб, пригороды Дамаска, Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук, а также северные районы провинции Хомс, которые в настоящее время находятся полностью под контролем правительственных войск», – пояснил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России.

Он отметил, что вооруженная оппозиция в Хомсе воспользовалась амнистией и осталась в своих населенных пунктах; остальным же был обеспечен выезд в Идлиб.

«В ходе переговоров с лидерами вооруженных формирований, шейхами племен и представителями религиозных общин (зоны деэскалации «Хомс») была достигнута договоренность о переходе населенных пунктов в зоне деэскалации к мирной жизни и разблокировании движения по автомобильной дороге Хомс – Хама», – рассказал Рудской.

Всего с 7 мая с территорий городов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали, Телль-Биса и ряда других населенных пунктов в Сирии было вывезено 13 тыс. 407 участников незаконных вооруженных формирований.

Они сдали правительственным войскам семь танков, пять БМП, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 122 орудия и миномета, 20 реактивных систем залпового огня, девять комплексов ПТУР, 45 ручных противотанковых гранатометов, 14 средств ПВО, 12 самодельных пусковых установок «Адский огонь», а также 56 крупнокалиберных пулеметов.

В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии, однако «для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества», заключил Рудской.

Ранее сообщалось о ликвидации сирийскими правительственными войсками «растанского котла», который располагался севернее Хомса, на трассе Дамаск – Алеппо. Это был важный транспортный узел боевиков.