Нудистов пустили в парижский музей

Галерея современного искусства Дворец Токио, расположенная в Париже, впервые устроила день открытых дверей для нудистов – всем желающим разрешили осматривать коллекцию музея без одежды.

Акция была проведена в субботу и привлекла 161 посетителя. Все они могли оставить одежду в гардеробе и несколько часов гулять по музею, сообщает Би-би-си.

После этого двери музея были открыты и для обычных, одетых посетителей.

«Ментальность меняется. Нудисты преодолевают барьеры, табу и мешающие внутренние запреты», - заявил директор Ассоциации нудистов Парижа по связям с общественностью Жульен Клод-Пенегри.

Один из посетителей-нудистов назвал обстановку в музее «очень приятной».

«Конечно же, в огромных залах Дворца Токио ты чувствуешь себя еще более беззащитным без одежды. И искусство воспринимается совершенно по-другому», – сказал он.

23-летняя студентка Марта считает, что в обнаженном виде «особенно тесно взаимодействуешь со скульптурами».