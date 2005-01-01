Российским спортсменам предсказали новый «допинговый триллер»

Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов считает, что украденная из Московской антидопинговой лаборатории база данных грозит очередной порцией допинговых разбирательств в период подготовки к ОИ-2020 в Токио.

Об этом Попов заявил во время собрания Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС).

«Была украдена практически вся наша база данных, чем это грозит, я думаю, вы понимаете. Это начало третьей серии триллера, в которой Россия будет играть главную роль. До 2020 года осталось 26 месяцев, а сколько осталось времени на решение этих вопросов? Максимум 12», – передает ТАСС слова Попова.

Он отметил, что у российских спортивных чиновников уже нет времени на раскачку.

«Следующие Игры будут летними и мы должны объединиться и двигаться вперед одним фронтом, потому что по одному нас перещелкают», – предупупредил он.

Напомним, в апреле председатель общественного совета Минспорта Александр Попов заявил, что для России в ситуации, когда Григорий Родченков и Ричард Макларен начали признавать ошибочность своих суждений о допинговой системе в стране, можно найти определенные плюсы, если вдруг не случится, что тот же Родченков «включит заднюю скорость».