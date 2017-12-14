Четырехкратный олимпийский чемпион опасается «задней» от Родченкова

Для России в ситуации, когда Григорий Родченков и Ричард Макларен начали признавать ошибочность своих суждений о допинговой системе в стране, можно найти определенные плюсы, если вдруг не случится, что тот же Родченков «включит заднюю скорость», заявил председатель общественного совета Минспорта Александр Попов.

«Если пошли такие заявления, как те, что уже сделали Родченков и Макларен, возникает вопрос: что произошло, что точка зрения так радикально поменялась? Люди устали врать? Вся эта ситуация мне напоминает эксперимент со стаканом, куда по капле льют воду. Когда стакан наполняется, создается впечатление, что вода как бы уже выходит за пределы емкости, но не проливается – словно ее удерживает невидимая пленка. Но достаточно всего лишь одной капли, чтобы пленка прорвалась и вода хлынула наружу», – передает РИА «Новости» слова Попова.

По его словам, так произошло и с той ложью, которая на протяжении двух с лишним лет «по капле набиралась в стакан обвинений против России».

«Сейчас стакан, похоже, переполнился, и сразу возникает множество вопросов: как быть со спортсменами? С теми, кому сломали жизнь, кого под надуманными предлогами отстранили от Олимпийских игр. Как им теперь восстанавливать свое имя? Как и чем измерить тот ущерб, который был нанесен?», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.



Попов рассказал также, что «для России в этой ситуации сейчас можно найти определенные плюсы».

«Если, конечно же, не случится так, что тот же Родченков вдруг не включит заднюю скорость – никому ведь не известно, что происходит у него в голове», – сказал он.



«Резонно предположить, что начнутся какие-то конструктивные диалоги с тем, чтобы сгладить ситуацию, хоть как-то ее смягчить. Не для российской стороны, а для противоположной. Потому что ущерб, который совершенно бездоказательно, как сейчас выясняется, был нанесен множеству людей, и который невозможно ничем измерить, целиком и полностью лежит на их совести», – заявил легендарный российский спортсмен.

Напомним, в четверг экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов.

Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен – глава независимой комиссии ВАДА, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.