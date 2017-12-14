Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов, свидетельствует мотивировочная часть решений Спортивного арбитражного суда (КАС).

На слушаниях в КАС Родченков дал показания по поводу допингового коктейля своей разработки – так называемого «дюшеса». Информатор ВАДА заявил, что никогда не давал коктейль российским спортсменам и не видел, чтобы его употребляли, а также не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля, сообщает Sports.ru.

Кроме того, на слушаниях в КАС Родченков заявил, что ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу или чтобы российские спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.

Когда Родченкова попросили назвать точный состав «дюшес-коктейля», он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение. В итоге Родченков все же воздержался от ответа.

В январе Родченков, находящийся под действием американской программы по защите свидетелей, назвал себя «продажной душой» и пообещал уничтожить спорт России. Тогда же стало известно, что экс-глава лаборатории находился под контролем ФБР.