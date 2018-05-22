На похороны Мамая в Северной Осетии собрались десятки тысяч человек

Командира интернационального батальона «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая) похоронили во Владикавказе на Аллее героев с воинскими почестями.

На похоронах собралось около 20 тыс. человек, сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на организаторов процессии. Проводить Мамая в последний путь пришли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, замминистра обороны Донецкой народной республики Михаил Николаев, члены правительства Осетии и другие высокопоставленные лица.

Гроб, покрытый флагами ДНР и Республики Южная Осетия, опустили в могилу под звуки российского гимна. По словам очевидцев, последний раз такое количество людей собиралось на похороны главы республики Тамерлана Агузарова.

Начальник штаба батальона «Пятнашка» Андрей Кузин рассказал, каким был Мамай. «Во время выполнения каких-то задач мы воспринимали его как командира, а в основном он был нам братом, другом. Очень трепетно относился к личному составу, неважно офицеры это или рядовые бойцы, любил гражданских друзей, которые общались с ним, семью естественно. Он был очень хорошим человеком, и большая потеря на самом деле для нас, не как командира, а как человека», – поделился Кузин.

На Аллее героев похоронены погибшие в осетино-ингушском конфликте 1992 года, в войне с Грузией 2008 года и чеченских кампаниях.

В понедельник народный депутат Украины Борислав Береза в соцсетях заявил, что причиной смерти Мамая стали съемки, организованные каналом «Россия 1». Ранее лидер радикальной националистической группировки «Правый сектор*» Дмитрий Ярош называл позывные бойцов ВСУ, причастных к гибели Мамая.

В пятницу в районе авдеевской промзоны погиб командир интербригады «Пятнашка» Олег Мамиев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти Мамая.