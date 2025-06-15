Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуированы 14 российских ученых

Tекст: Ольга Иванова

Операция по эвакуации группы из 14 российских ученых, находившихся в районе обострения ирано-израильского конфликта, была успешно проведена, передает РИА «Новости». Все участники делегации были задействованы в российско-иранской конференции, посвященной развитию сотрудничества в рамках БРИКС.

В их числе были замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. После начала боевых действий ученые были оперативно доставлены в здание российского посольства.

Сегодня делегация выехала из посольства в сторону границы с Азербайджаном. Министерство науки России сообщило, что группа уже успешно покинула зону конфликта и ее безопасности ничего не угрожает.

Ранее в Москву вернулась часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которая работала в Иране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, съемки сериала проходили в Иране. После начала ударов Израиля по Ирану 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Сообщалось, что съемочная группа не пострадала, режиссер Федор Бондарчук и другие успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.



