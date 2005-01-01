Ярош назвал убийц Мамая

Лидер радикальной националистической группировки «Правый сектор*», депутат Верховной рады Дмитрий Ярош назвал позывные бойцов ВСУ, причастных к гибели командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая).

«Спасибо комбату «Черному», ротному «Рэмбо» и другу «Кипишу» за профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить. Мы победим! Слава нации! Смерть врагам», – цитирует УНИАН сообщение Яроша.

Глава «Правого сектора*» также заявил, что Мамай «теперь горит в аду».

Ранее ополченец интернационального батальона «Пятнашка» рассказал подробности гибели командира бригады Олега Мамиева (Мамая).

В пятницу в районе авдеевской промзоны погиб командир интербригады «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти Мамая.