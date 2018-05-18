Сослуживец Мамая рассказал о гибели командира «Пятнашки»

Ополченец интернационального батальона «Пятнашка» рассказал подробности гибели командира бригады Олега Мамиева (Мамая).

На видеозаписи с рассказом бойца показано место гибели Мамая в траншеях на передовой.

«Мы... хотели дальше пройти по окопу. Комбат пошел первым. Я слышал прилет [мины] и после этого мы легли, потому что могли [получить ранения] от осколков. Потом мы начали кричать: «Комбат! Комбат! Где Мамай?!» – цитирует Daily Storm ополченца.

По его словам, командира нигде не было. «Начали искать... Смотрим – он здесь. Мы его сразу на носилки – и в больницу...» – сказал боец, указав место, где нашли Мамая.

Он добавил, что раненому командиру попытались оказать первую помощь на месте, но это было бесполезно. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. «У него не было полголовы... его пополам разорвало», – сообщил ополченец.

По его словам, бойцы до сих пор не могут отойти от известия о гибели Мамая. «Это батя, отец. Ко всем он относился положительно, всем, кому нужно, помогал. Это самый лучший комбат и человек», – подчеркнул он.

В пятницу в районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти Мамая.