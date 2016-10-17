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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

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          Комбат Мамай погиб на самом опасном участке фронта

          Несмотря на свою брутальную внешность, особенно после ранения, когда у него пострадал глаз, Мамиев был исключительно добрым и очень ранимым человеком   18 мая 2018, 17:50
          Фото: кадр из видео
          Текст: Марина Балтачева,
          Никита Коваленко

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          Вооруженные силы ДНР потеряли еще одного известного командира. Под Авдеевкой погиб командир легендарного батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай». Мамиев находился в Донбассе с самого начала конфликта. Чем запомнится Мамай ополченцам Донбасса и чем знаменит его батальон?

          Командир интербригады «Пятнашка» Олег Мамиев (позывной «Мамай») погиб на «боевом посту», сообщило движение «Союз добровольцев Донбасса», членом правления которого был Мамиев.

          Трагический инцидент произошел поздно вечером в четверг. Как стало известно Пятому каналу, Мамай получил тяжелые осколочные ранения в голову, живот и грудь. Медики помочь комбату не смогли. О гибели Мамиева сообщил и замкомбата спецназа сил ДНР, писатель Захар Прилепин в своем Facebook. «Командир легендарной «Пятнашки» погиб в районе авдеевской промзоны. АГС (автоматический гранатомет станковый – прим. ВЗГЛЯД) над головой», – добавил он. Таким образом, согласно его версии, ранение Мамиев получил от осколков гранаты АГС.

          Есть и другая версия. Так, NewsFront в четверг сообщал о ранении Мамая, однако причиной называл осколки ВОГ – осколочной гранаты для подствольных гранатометов, а также РГ-6. Такую же версию газете ВЗГЛЯД озвучил и глава Союза добровольцев Донбасса, бывший премьер ДНР Александр Бородай. «Он жил еще до операционного стола. На операционном столе умер. Его пытались спасти все. Он был и остается очень известным командиром. Но чудо, что он до госпиталя дожил», – рассказал Бородай.

          Трагедия случалась в ходе обстрела украинскими войсками Авдеевской промзоны, где находятся позиции батальона «Пятнашка». Напомним, за промзону вокруг города Авдеевка под Донецком изначально развернулись самые горячие бои. На ее территории находится Авдеевский коксохимический завод – крупнейший из подобных в Европе. Боестолкновения в этом районе происходят до сих пор, более того, в последнее время произошла их интенсификация.

          Бывший глава народного совета ДНР Андрей Пургин заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка в Авдеевской промзоне за последнее время даже ухудшилась. «Сократилась так называемая нейтральная зона. Фактически все находится впритык, в пределах прямой видимости», – подчеркнул Пургин. Он пояснил, что, когда линия соприкосновения составляла примерно 5 км, были сравнительно редкие обстрелы. Теперь же ситуация находится в стадии постоянного обострения, используются минометы и стрелковое вооружение.

          «Никакого перемирия там никогда не было. Были только политические игры не в нашу пользу, когда наших бойцов заставляют это перемирие соблюдать, а неуважаемые партнеры с Украины ничем при этом не отягощены и ползучим образом захватывают так называемую серую зону, которой фактически уже нет», – рассказал газете ВЗГЛЯД боец ополчения ДНР Павел Кухмиров (позывной «Шекспир»).

          «Батальон «Пятнашка», наряду со «Спартой» и «Сомали», всегда был одним из самых яростных и профессиональных подразделений», – подчеркнул Прилепин. Павел Кухмиров отметил, что подразделение «Пятнашка» стояло в 100–200 метрах от окопов врага. «Это не просто зона огневого контакта. Это зона прямой видимости, причем не только визуальной, но и голосовой. Они могли переругиваться», – указал Кухмиров. «По военным меркам это чудовищно и всегда приводит к большим человеческим потерям. Потери большие, но могло бы гибнуть и еще больше при такой расстановке сил на «передке», – подчеркнул собеседник.

          Прощание с Мамаем, которому на момент гибели был всего лишь 41 год, состоится в пятницу в театре оперы и балета в Донецке, сообщила знакомая погибшего. Затем тело увезут на родину комбата – в Северную Осетию, где и состоятся похороны. Олег Мамиев – этнический осетин. До приезда в Донбасс он жил во Владикавказе и занимался охранным бизнесом. В 2008 году, после удара Михаила Саакашвили по Южной Осетии, записался в ополчение и принял участие в пятидневной войне. Так же он поступил и в 2014 году сразу после начала боевых действий на юго-востоке Украины.

          В интервью Telegram-каналу Wargonzo Мамиев рассказывал, что приехал в ДНР в конце апреля 2014 года. «Думал, это будет быстрая война. Поможем и уедем». Однако по сей день «война все длится и длится. Как уехать, если она не закончилась?!» – подчеркнул он. Сначала Мамиев воевал в рядах батальона «Восток». В Союзе добровольцев Донбасса рассказали, что Мамиев, еще будучи в этом батальоне, участвовал во многих боевых операциях, «всегда оказываясь на самых опасных участках». Затем он перешел в интербригаду «Пятнашка» и вскоре стал ее командиром. «Командиром, которого уважали и которым гордились. Командиром, награжденным высшими наградами республики», – подчеркнуло движение. Несмотря на высокие награды и звание, Мамиев всегда находился на передовой, самых опасных участках фронта.

          Мамиев однажды рассказывал, как получил свой позывной после одного из выездов: «Впереди шел я, ребята за мной. И кто-то сказал: «Прошлись как Мамай». С тех пор это прозвище за ним и закрепилось, объяснил он.

          Александр Бородай знал Мамиева с 2014 года. «Это мой близкий друг и товарищ», – подчеркнул собеседник. Он рассказал, что 11 мая был в гостях у Мамиева на «Промке». «Сейчас я смотрю на фотографию, которая была сделана на следующий день, 12 числа, в центре Донецка, где мы всей компанией стоим, и Олег тоже, еще живой», – вздохнул Бородай.

          У Мамиева осталось двое детей (старший сын от первого брака воевал в Донбассе с отцом, второму мальчику меньше года), а также вдова. «Мы о них позаботимся», – подчеркнул Бородай.

          В ополчении Донбасса служит и младший брат Олега Алан Мамиев.

          Командир легендарной «Пятнашки», несмотря на свои высокие награды и звания, всегда находился на передовой, рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

          «Мамиев погиб в бою. Он ушел как мужчина. К сожалению, он не первый и не последний, кто так ушел», – заявил Кухмиров. «На Авдеевской промзоне гибнут люди каждый день. В этот раз погиб командир. И это не первый командир, который там погибает», – добавил он.

          Избежать подобных событий в дальнейшем, по его мнению, вряд ли удастся. «Когда линия фронта проходит в 20 минутах езды от центра города-миллионника, такое, к сожалению, будет происходить», – указал Кухмиров.

          Напомним, в военном конфликте в Донбассе погибло уже несколько известных командиров донецкого ополчения, включая Арсена Павлова (Моторолу), Михаила Толстых (Гиви), Александра Беднова (Бэтмена), Алексея Мозгового, Евгения Ищенко (Малыша), Павла Дремова (Батю).


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