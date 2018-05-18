Названо место прощания с погибшим комбатом «Пятнашки» Олегом Мамиевым

Прощание с погибшим командиром батальона «Пятнашка» Олегом Мамиевым (Мамаем) состоится в пятницу в Донецке в театре оперы и балета, сообщила его знакомая.

«Прощание состоится в театре оперы и балета в Донецке, потом тело увезут в Северную Осетию, похороны пройдут, скорее всего, завтра», – сообщила собеседница РИА «Новости».

Напомним, ранее известный писатель, замкомбата спецназа сил ДНР Захар Прилепин сообщил, что в районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).