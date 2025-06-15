В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.3 комментария
СБУ пыталась провести взрывчатку в ЛНР ко Дню России
Попытка доставки из тайника оружия и взрывчатки в Луганск накануне Дня России была предотвращена благодаря добровольной сдаче жителя Старобельска силовым структурам.
Служба безопасности Украины пыталась доставить в Луганск оружие и взрывчатку ко Дню России, но операция была предотвращена, передает РИА «Новости». По данным представителя военной комендатуры ЛНР, житель Старобельска, на которого вышли сотрудники СБУ, должен был извлечь оружие из тайника и перевезти его в определенную точку города.
Мужчина, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение, обнаружил в схроне оружие и боеприпасы, предположительно предназначавшиеся для совершения диверсии против мирных жителей Луганска. Осознав возможные последствия, он самостоятельно обратился к российским силовикам и сообщил о находке.
В тайнике обнаружили как иностранное, так и украинское вооружение. Среди изъятого – стрелковое оружие, гранаты, мины и взрывчатка. Инженерно-техническое подразделение ОМОН «БЕРКУТ-Л» Росгвардии по ЛНР извлекло и обезвредило все найденное.
По словам представителя ведомства, особенно опасной была мина направленного действия. «Там была, в том числе, мина направленного действия, довольно мощная, если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить», – уточнил он.
Ранее задержанный агент СБУ признался на допросе, что должен был поднять взрывчатку из заранее подготовленного схрона и заложить ее на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске.