СБУ пыталась провести взрывчатку в ЛНР ко Дню России

Tекст: Ольга Иванова

Служба безопасности Украины пыталась доставить в Луганск оружие и взрывчатку ко Дню России, но операция была предотвращена, передает РИА «Новости». По данным представителя военной комендатуры ЛНР, житель Старобельска, на которого вышли сотрудники СБУ, должен был извлечь оружие из тайника и перевезти его в определенную точку города.

Мужчина, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение, обнаружил в схроне оружие и боеприпасы, предположительно предназначавшиеся для совершения диверсии против мирных жителей Луганска. Осознав возможные последствия, он самостоятельно обратился к российским силовикам и сообщил о находке.

В тайнике обнаружили как иностранное, так и украинское вооружение. Среди изъятого – стрелковое оружие, гранаты, мины и взрывчатка. Инженерно-техническое подразделение ОМОН «БЕРКУТ-Л» Росгвардии по ЛНР извлекло и обезвредило все найденное.

По словам представителя ведомства, особенно опасной была мина направленного действия. «Там была, в том числе, мина направленного действия, довольно мощная, если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить», – уточнил он.

Ранее задержанный агент СБУ признался на допросе, что должен был поднять взрывчатку из заранее подготовленного схрона и заложить ее на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске.