  • Новость часа«Искандер» уничтожил командный пункт украинской группы «Луганск»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    Эксперты указали на уловку Тегерана в вопросе ядерного оружия
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    В Сети появились кадры последствий удара по НПЗ в Кременчуге
    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения
    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    45 комментариев
    15 июня 2025, 20:09 • Новости дня

    Украинский актер Фелипенко ликвидирован в зоне проведения СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в сериале «Возвращение Мухтара», ликвидирован, участвуя в боевых действиях в составе ВСУ на фронте.

    О гибели Юрия Фелипенко сообщил украинский портал «Новости.LIVE», передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что актер работал в театре и кино, а также добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

    В публикации говорится: «Юрий Фелипенко, артист театра и кино, доброволец Сил обороны Украины, погиб на фронте». Прямая дата и место гибели не уточняются.

    По данным издания, Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года и служил в батальоне ударных беспилотников «Ахилес». Помимо карьеры в украинском театре и кино, он снялся в российских сериалах, включая «Возвращение Мухтара-9», «Отдел 44» и «Личное дело», а также в ряде украинских телепроектов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в зоне боевых действий был уничтожен украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, ранее активно участвовавший в телевизионных проектах и КВН.

    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

    Комментарии (22)
    14 июня 2025, 15:31 • Новости дня
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обманули Вооруженные силы Украины при штурме населенного пункта Петровское в ДНР, сообщил командующий штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

    По его словам, бойцы одновременно зашли в населенный пункт с двух сторон, чем отвлекли внимание противника, передает ТАСС.

    Петер пояснил, что российские штурмовики имитировали наступление с северной стороны, а в это время пешие группы вошли в Петровское с южной стороны. Командир уточнил, что таким образом российские силы смогли одновременно заблокировать ВСУ в населенном пункте.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

    Комментарии (14)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    Комментарии (2)
    13 июня 2025, 05:34 • Новости дня
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»

    Военкор Федоров рассказал о «дрон-светофорах» ВСУ на дорогах СВО

    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ стали устанавливать вдоль дорог «дрон-светофоры», которые реагируют на наличие беспилотников в небе и сообщают, чистое оно или стоит приготовиться к атаке БПЛА, сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в Telegram-канале.

    «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», – написал военкор.

    К посту он прикрепил фото «дрон-светофора», который выглядит, как тренога с прямоугольной черной пластиной, как обычный светофор, с защитной крышей сверху и по бокам. Внизу прямоугольника надпись «Небо чистое».

    О технической начинке изобретения не известно, возможно, его нет и вся чудо-конструкция – не более, чем натянутая светоотражающая пленка, которая отражает часть неба и позволяет видеть БПЛА при наличии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 17:12 • Новости дня
    В Иркутске задержали женщину за видео с «пожеланиями смерти» бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутске 35-летняя жительница города Шелехова задержана после размещения в интернете видео с оскорблениями бойцов СВО и негативными высказываниями про День России.

    Жительница Иркутской области была задержана после публикации в социальных сетях видео с оскорблениями в адрес бойцов спецоперации на Украине и негативными высказываниями о Дне России, передает РИА «Новости».

    В ролике она публично оскорбляла российских военных, желала им смерти и заявляла, что их дети якобы «будут мучиться». Также женщина заявила, что День России – праздник, «которым не нужно гордиться».

    По данным регионального управления МВД, задержанной оказалась 35-летняя бывшая бортпроводница из города Шелехова, имеющая судимость. При задержании она вела себя агрессивно, несколько раз пыталась скрыться от полиции и отказалась самостоятельно открыть дверь, сославшись на поломку замка. В итоге спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специнструментов.

    Женщину доставили в психоневрологический диспансер для установления возможного опьянения или употребления запрещенными веществами. В настоящее время ее действиям дается правовая оценка, проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных сил России. С ней работают следователи Следственного комитета.

    Ранее правоохранительные органы начали проверку в отношении Владислава Бакальчука из-за его высказываний о влиянии спецоперации на Украине на российский бизнес.

    Юморист Артемий Останин включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после обвинения в разжигании ненависти к участникам спецоперации.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам участников спецоперации.

    Комментарии (24)
    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

    Комментарии (13)
    14 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Погиб заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов погиб, выполняя задачи спецоперации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» (батальон имени Судоплатова) Олег Семов погиб от ранений, полученных при выполнении задач спецоперации на Украине, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По словам Балицкого, Семов стоял у истоков создания народного ополчения в Запорожской области. Губернатор отметил: «Он искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области».

    У Олега Семова осталось трое детей. Евгений Балицкий выразил соболезнования его семье и близким, подчеркнув мужество погибшего офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине

    Захарова пожалела Вадефуля с «бациллой Бербок» и напомнила о срывах переговоров по Украине

    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «Россия не готова к переговорам, а стремится к войне», однако такие заявления скорее свидетельствуют о том, что после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что Германия и экс-канцлер Ангела Меркель обманули мировое сообщество, демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений на словах, а на деле стремясь накачать Киев оружием.

    «Это Британия (Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022; это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», – написала она в Telegram-канале.

    Ничего, добавила Захарова, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине. При этом он заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.


    Комментарии (5)
    14 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
    Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина начали передавать друг другу раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины, сообщили в Минобороны.

    Россия вернула еще одну группу своих военнослужащих с территории Украины. В обмен украинской стороне передали группу пленных военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале  Минобороны.

    В Министерстве обороны сообщили, что обмен был проведен 14 июня по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Сейчас вернувшиеся военные находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    В дальнейшем планируется доставить военнослужащих в Россию для лечения и реабилитации в профильных учреждениях Минобороны.

    Москва и Киев приступили к бессрочным санитарным обменам в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле. Передача раненых между сторонами осуществляется на постоянной основе, передает ТАСС.

    Напомним, третья группа российских военных была возвращена с Украины в рамках достигнутых договоренностей.

    Минобороны опубликовало видеозапись с новой группой освобожденных из украинского плена российских военнослужащих.

    В субботу Россия передала на Украину 1, 2 тыс. тел погибших солдат. Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел, при этом Украина не отдала ни одного тела.

    Комментарии (2)
    15 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Ульяновку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате наступления подразделений группировки войск «Центр» под контроль России перешел населенный пункт Ульяновка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что в результате активных и решительных действий российских подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ульяновка на территории ДНР.

    Как указали в ведомстве, минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. По данным Минобороны, объект, снабжавший топливом группировки ВСУ в Донбассе, был поражен.

    В сообщении говорится, что на различных направлениях подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр» нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ, уничтожив значительное количество вооружения, складов и живой силы противника. Наиболее значимые потери зафиксированы у ВСУ в Донецкой и Харьковской областях.

    Общие потери противника на всех направлениях составили более тысячи военнослужащих, десятки единиц вооружения и техники, а также склады с боеприпасами и материальными средствами.

    По данным Минобороны, российские средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, более 63 600 беспилотников, свыше 23 900 танков и других боевых бронированных машин, а также значительное количество артиллерии и специальной техники.

    Накануне в результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Ранее российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР, а до этого ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР.

    Комментарии (10348)
    13 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, Украина при этом не отдала ни одного тела, сообщил источник.

    Россия в пятницу передала Украине 1,2 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, украинская сторона в ответ не передала российской стороне ни одного тела. Он также заявил, что Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности.

    Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины и получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решился забрать тела украинских военных под давлением общественности и из-за ухудшения настроений в стране.

    Комментарии (3)
    14 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
    Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады нацполиции около Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 520 военнослужащих, шесть бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Вакаловщины, Иволжанского, Рыжевки, Хотени, Храповщины и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Долгеньким, Московкой, Купянском, Кисловкой, Ольговкой Харьковской области, Карповкой и Зеленой Долиной ДНР.

    Противник потерял более 220 военнослужащих, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Никифоровки, Пазено, Резниковки, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, америкаский бронеавтомобиль HMMWV, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Запорожья, Шевченко ДНР и Малиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, бронемашину, два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степногорска, Новоивановки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Белозерки Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада с боеприпасами и горючим, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.

    Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе наступления были освобождены населенные пункты Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и десять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Комар в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника при этом составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжили наступления на территории Днепропетровской области. Было освобождено Коптево, а ранее Петровское и Алексеевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин и 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 30 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Зарю в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР. Ранее Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

    Кроме того, российские войска освободили новые территории Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    14 июня 2025, 07:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны сообщило о 66 уничтоженных за ночь над регионами России БПЛА

    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 66 дронов ВСУ в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы, сообщили в Миноборны.

    «В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов уничтожены над территорией Воронежской области, еще десять – над Белгородской областью, восемь БПЛА – над Ставропольским краем, шесть беспилотников – над Республикой Крым, один дрон уничтожен над Самарской областью и 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Также стало известно о том, что житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля  многоквартирного дома.


    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его

    Трамп признался, как Россия и Украина разочаровали его

    Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать, поделился он с журналистами из пула Белого дома.

    «Я очень хорошо разбираюсь в ситуации. Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован и Украиной, потому что, я думаю, можно было бы договориться», – сказал Трамп.

    Он с сожалением добавил, что обе стороны теряют солдат на поле боя и не только. А именно ради того, чтобы прекратилась гибель людей с обеих сторон Трамп когда-то и заявлял о своей способности разрешить украинский конфликт за 24 часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Эти атаки дали повод российской стороне «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Трамп.

    Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин,  мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.

    Комментарии (5)
    14 июня 2025, 14:21 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Россия передала Украине 1,2 тыс тел погибших солдат ВСУ

    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в субботу осуществила передачу 1,2 тыс. тел украинских военных, при этом Украина не передала ни одного тела, сообщил источник в переговорной группе.

    Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат вооруженных сил Украины, однако Киев пока не передал ни одного тела, передает ТАСС.

    Источник в переговорной группе сообщил, что обмен телами проходил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

    Также источник рассказал, что в настоящее время Москва и Киев осуществляют паритетный обмен военнопленными. По его словам, обмен проводится на равных условиях и продолжается в рабочем порядке.

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных. Украина также не отдала ни одного тела в рамках обмена.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ является вынужденной мерой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    Названо число пенсионеров в России
    Полиция швырнула священника во время марша против ЛГБТ* в Молдавии
    В зоне СВО ликвидировали актера из сериала «Возвращение Мухтара»
    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС
    Российская бодибилдерша Родина погибла в Таиланде
    Фасад здания рухнул в центре Москвы

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации