Названо количество жертв при крушении американского транспортника

Как минимум два человека погибли при крушении военно-транспортного самолета С-130 «Геркулес» в американском штате Джорджия, сообщила заместитель окружного судмедэксперта Тиффани Уильямс.

«Да, подтверждаем двух», – передает ее слова РИА «Новости».

Национальная гвардия США сообщила, что на борту самолета было пять человек. С-130 выполнял тренировочную миссию.

Ранее стало известно, что военно-транспортный самолет потерпел крушение рядом с аэропортом Саванна.