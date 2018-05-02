В США разбился военно-транспортный самолет

В американском штате Джорджия разбился военно-транспортный самолет ВВС США С-130 «Геркулес», сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии», – передает сообщение ВВС США РИА «Новости».

Представитель ВВС отметил, что пока другой информации о происшествии нет.

В Сети появились снимки с места происшествия – виден хвост самолета, лежащий рядом с дорогой. За ним виден огонь и черный дым.

CNN сообщает, что самолет упал в нескольких милях от аэропорта Саванны.

Самолет С-130 Hercules – основной тактический транспортный самолет не только ВВС США, но и многих других стран.

Напомним, Пентагон ищет причину резкого роста числа катастроф в ВВС США – за последнее время в американских ВВС произошел целый ряд авиационных происшествий. Последний из них – 24 апреля, когда в Аризоне упал F-16C.