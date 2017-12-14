Истребитель ВВС США разбился в Аризоне

В городе Лейк-Хавасу-Сити в Аризоне разбился истребитель ВВС США F-16C, сообщает авиабаза Люк.

Самолет потерпел крушение, когда пилот пытался совершить посадку после тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован. Его жизнь находится вне опасности.

Отмечается, что угрозы безопасности местных жителей нет, передает ТАСС.