Пентагон ищет причину резкого роста числа катастроф в ВВС США

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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Что общего у ресурсной экономики и обязательного изучения татарского языка

Антон Любич, экономист
Мы настолько свыклись с утверждением о ресурсном характере российской экономики, что воспринимаем это как мантру, произнося которую не нужно задумываться над тем, что это утверждение с собой несёт. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Пентагон ищет причину резкого роста числа катастроф в ВВС США

             6 апреля 2018, 16:43
          Фото: U.S. Air National Guard/Tech. Sgt. Matt Hecht
          Текст: Ольга Никитина

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          За последнее время в американских ВВС произошло шесть крупных аварий, четыре из них случились всего за 48 часов. Инциденты не связаны между собой, но Пентагон признал, что такая статистика «является ненормальной». Американские военные эксперты бьют тревогу: военным летчикам США грозит опасность из-за полетов на устаревших боевых самолетах.

          На пресс-конференции в Пентагоне в четверг прозвучал вопрос о том, говорит ли недавняя волна аварий об авиационном кризисе в США. «Я бы не стал называть это «волной» или «кризисом», – сказал представитель комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. Он сказал, что Пентагон будет рассматривать каждый случай в отдельности. «Каждый из них трагичен. Мы сожалеем о каждом. Я, конечно, не готов сказать, что это волна неудач или какой-то кризис», – добавил он.

          Тем не менее, Маккензи признал, что шесть аварий, произошедшие за такой короткий промежуток времени, – это ненормально.

          По мнению ряда экспертов, чрезмерно напряженная работа военных подпитывает авиационный кризис. Американские военные летчики управляют устаревшими самолетами и вертолетами, которые использовались на постоянной основе с 2001 года. Многие из этих машин должны были быть списаны еще несколько лет назад, пишет Task and Purpose.

          Издание приводит слова аналитика военного бюджета из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, который отмечает, что американским военным летчикам грозит опасность из-за использования старых боевых самолетов.

          Он отметил, что в последние годы число аварий растет для некоторых типов самолетов. По его словам, 17 лет непрерывных военных операций в Ираке, Афганистане, Сирии и других местах сказываются на состоянии вооруженных сил США.

          Бывший пилот F-15 американский офицер Даррен Соренсон сказал со своей стороны, что пилоты действительно летают на старых самолетах. По его словам, всему виной сокращение военного бюджета, которое привело к снижению инвестиций в техническое обслуживание.

          4 апреля сообщалось, что в районе авиабазы Неллис потерпел крушение самолет F-16 ВВС США, пилот погиб. В тот же день стало известно, что истребитель США AV-8B Harrier разбился в Джибути, а на юге штата Калифорния потерпел крушение военный вертолет CH-53E Super Stallion, являющийся самой крупной винтокрылой машиной в ВС США. Кроме того, CH-53E был поврежден во время посадки в Джибути.

          16 марта американский военный вертолет разбился в Ираке, все пассажиры погибли.

          21 января американский военный вертолет AH-64 Apache разбился в ходе учебного полета в штате Калифорния, два человека погибли.


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