Пентагон ищет причину резкого роста числа катастроф в ВВС США

За последнее время в американских ВВС произошло шесть крупных аварий, четыре из них случились всего за 48 часов. Инциденты не связаны между собой, но Пентагон признал, что такая статистика «является ненормальной». Американские военные эксперты бьют тревогу: военным летчикам США грозит опасность из-за полетов на устаревших боевых самолетах.

На пресс-конференции в Пентагоне в четверг прозвучал вопрос о том, говорит ли недавняя волна аварий об авиационном кризисе в США. «Я бы не стал называть это «волной» или «кризисом», – сказал представитель комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. Он сказал, что Пентагон будет рассматривать каждый случай в отдельности. «Каждый из них трагичен. Мы сожалеем о каждом. Я, конечно, не готов сказать, что это волна неудач или какой-то кризис», – добавил он.

Тем не менее, Маккензи признал, что шесть аварий, произошедшие за такой короткий промежуток времени, – это ненормально.

По мнению ряда экспертов, чрезмерно напряженная работа военных подпитывает авиационный кризис. Американские военные летчики управляют устаревшими самолетами и вертолетами, которые использовались на постоянной основе с 2001 года. Многие из этих машин должны были быть списаны еще несколько лет назад, пишет Task and Purpose.

Издание приводит слова аналитика военного бюджета из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, который отмечает, что американским военным летчикам грозит опасность из-за использования старых боевых самолетов.

Он отметил, что в последние годы число аварий растет для некоторых типов самолетов. По его словам, 17 лет непрерывных военных операций в Ираке, Афганистане, Сирии и других местах сказываются на состоянии вооруженных сил США.

Бывший пилот F-15 американский офицер Даррен Соренсон сказал со своей стороны, что пилоты действительно летают на старых самолетах. По его словам, всему виной сокращение военного бюджета, которое привело к снижению инвестиций в техническое обслуживание.

4 апреля сообщалось, что в районе авиабазы Неллис потерпел крушение самолет F-16 ВВС США, пилот погиб. В тот же день стало известно, что истребитель США AV-8B Harrier разбился в Джибути, а на юге штата Калифорния потерпел крушение военный вертолет CH-53E Super Stallion, являющийся самой крупной винтокрылой машиной в ВС США. Кроме того, CH-53E был поврежден во время посадки в Джибути.

16 марта американский военный вертолет разбился в Ираке, все пассажиры погибли.

21 января американский военный вертолет AH-64 Apache разбился в ходе учебного полета в штате Калифорния, два человека погибли.