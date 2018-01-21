В Калифорнии разбился военный вертолет

Американский военный вертолет AH-64 Apache разбился в ходе учебного полета в штате Калифорния, два человека погибли, сообщает Fox News со ссылкой на представителя сухопутных войск США.

Причина крушения выясняется. Подробности происшествия не раскрываются, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вертолет «отрабатывал боевую готовность».

С начала года это первый инцидент с погибшими в ВС США.