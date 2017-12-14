Истребитель F-16 разбился недалеко от Лас-Вегаса

В районе авиабазы Неллис потерпел крушение самолет F-16 ВВС США, сообщают СМИ.

Крушение истребителя произошло недалеко от Лас-Вегаса, состояние пилота неизвестно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Самолет разбился около 10.30 по местному времени (20.30 мск) во время учебных полетов, передает ТАСС.

Во вторник истребитель США AV-8B Harrier разбился в Джибути, а на юге штата Калифорния потерпел крушение военный вертолет CH-53E Super Stallion.