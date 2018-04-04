Военный вертолет упал в Калифорнии, есть жертвы

Вертолет корпуса морской пехоты США потерпел крушение на юге Калифорнии, четыре члена экипажа, предположительно, погибли, передают местные СМИ.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление представителей вооруженных сил, причина катастрофы пока неизвестна.

«Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у (города) Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 14:35 во вторник (00:35 мск среды) во время стандартных учений», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

По предварительной информации, жертвами крушения стали четыре члена экипажа, при этом не уточняется, были ли погибшие морпехами.

Напомним, 21 января 2018 года американский военный вертолет AH-64 Apache разбился в ходе учебного полета в штате Калифорния, два человека погибли.

Кроме того, 16 марта американский военный вертолет разбился в Ираке, все пассажиры погибли.