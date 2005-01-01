Симоньян не исключила, что Вышинского пытают

Главный редактор RT Маргарита Симоньян осудила тех, кто хочет похайпить на теме задержанного в Киеве главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Она призвала их оставаться людьми.

«Я очень прошу всех, кому хочется похайпить или поглумиться на теме ареста Кирилла Вышинского, просто держать где-то на периферии своего сознания короткую мысль о том, что речь идет о жизни человека, журналиста, и этого человека прямо сейчас наверняка пытают. Пожалуйста, оставайтесь людьми», – написала в своем telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Поводом для этого сообщения стала реакция telegram-канала «Медиасрачи 2.0». Канал со ссылкой на слова Симоньян о том, что ресурс РИА «Новости Украина» никак не был связан с RT юридически, сообщил, что та якобы «открещивается от своего де-факто сотрудника после его задержания».

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о блокировании работы сотрудников телеканала на Украине.

Позже Служба безопасности Украины заявила о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.