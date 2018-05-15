Симоньян заявила о блокировании работы RT на Украине

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, киевские силовики ворвались в офис редакции. Сайт не обновляется, а телефоны оказались заблокированными.

«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.По ее словам, адвокат сообщил, что они с Вышинским на допросе в СБУ.

Она напомнила, что в 8.30 по мск у подъезда собственного дома в Киеве был задержан руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

«Его водитель сообщил, что подъехал автомобиль, из которого выскочили неизвестные, скрутили и увезли. Ресурс с нами юридически не связан, но как и многие крупные издания, является нашим информационным партнером. Через полчаса после задержания Вышинского были заблокированы телефоны сотрудников редакции. Что там произошло или происходит – точно не знаем. Сайт не заблокирован, но час не обновляется», – заявила Симоньян.

Ранее служба безопасности Украины заявила о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.