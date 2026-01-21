  • Новость часаЭкспертиза подтвердила принадлежность найденного в Босфоре тела Свечникову
    Столица Украины стала непригодной для жизни
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»
    Путин призвал власти быть готовыми к сильным морозам и снегопадам
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 21:15

    Минобороны сообщило об уничтожении 52 БПЛА над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером 21 января российские военные уничтожили более 50 беспилотников, большая часть которых была сбита в районе Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

    За два часа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что с 18.00 до 20.00 по московскому времени основная часть – 36 аппаратов – была сбита над акваторией Азовского моря.

    Еще восемь беспилотников уничтожили над Черным морем, по четыре – над Крымом и Краснодарским краем. В Минобороны подчеркнули, что речь идет о самолетных беспилотниках.

    Инцидент произошел на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Разрушений и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за девять часов среды.

    21 января 2026, 13:39
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, штаб планирования стратегических морских операций ВСУ, расположенный под Николаевом, был уничтожен точечным ударом тяжелой крылатой ракеты Х-22, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что удар пришелся по району Галициново, где находился штаб, отвечавший за подготовку атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.

    По его словам, в данном штабе велось непосредственное планирование стратегических операций на море и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров против российских судов.

    Лебедев добавил, что логистика, управление и принятие решений по этим операциям были сосредоточены именно в этом пункте. Ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован на базе советского бомбоубежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье рассказало о нанесении удара по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    21 января 2026, 18:57
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    20 января 2026, 18:15
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 09:28
    В Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    В Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы диверсантов ВСУ в российской форме уничтожены на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, на границе Запорожской и Днепропетровской областей были уничтожены две группы украинских диверсантов, сообщает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что диверсанты переоделись в форму российских военных и попытались выполнить задание.

    Cоветник главы ДНР заявил: «Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейшего продвижения на Славянск.

    Кимаковский также сообщил о переброске резервов беспилотников ВСУ к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Нестора Махно в Гуляйполе.

    21 января 2026, 17:48
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    20 января 2026, 22:32
    Херш заявил о недоумении разведки США из-за продолжающейся СВО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Сеймура Херша, в среде американской разведки преобладают чувства «безысходности и злости» в связи с затянувшимся конфликтом, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия.

    «Чиновники разведки США... сейчас задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», – пишет Херш.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России выразил уверенность в выполнении всех задач специальной военной операции, которые были сформулированы в 2022 году.

    Путин отметил, что экономика и финансовая система России полностью находятся под контролем правительства и Центробанка, а качество бюджета соответствует уровню 2021 года.

    21 января 2026, 14:38
    Пацифиста на Украине насильно отправили в штурмовики

    Tекст: Ольга Иванова

    Кришнаит Александр Ширков был мобилизован в Днепропетровске несмотря на убеждения, позже он погиб в составе штурмового подразделения под Красноармейском на первом боевом задании, рассказал знакомый и единомышленник погибшего Олег Торгало.

    Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине задержали кришнаита Александра Ширкова и против его воли мобилизовали в армию, где он погиб на первом же боевом задании, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал его знакомый и единомышленник Олег Торгало, который отметил, что Ширкова силой забрали на улице, а затем отправили в учебную часть, готовящую бойцов для штурмовой бригады «Скеля».

    Торгало подчеркнул, что у подразделения «Скеля» крайне плохая репутация – по открытым данным, многие новобранцы погибают уже в первые дни, а человеческая жизнь там считается расходным материалом. По его словам, медкомиссия проходила формально, все жалобы игнорировались, годными признавали всех.

    Ширков был убежденным пацифистом и пытался воспользоваться своим правом на альтернативную гражданскую службу, однако сотрудники военкомата не приняли его доводы. В армии его сперва отправили работать на кухню, где смены длились более 20 часов, и он сам вызвался в штурмовое подразделение, чтобы получать хотя бы семь часов сна. Торгало рассказал, что в этом подразделении оказалось много тяжелобольных и пожилых людей, а также тех, у кого не было денег или связей, чтобы избежать службы.

    Перед отправкой на передовую под Красноармейск в Донбассе Ширков смог последний раз выйти на связь. По словам его сослуживцев, другие военные называли новое пополнение «однодневками» из-за минимальных шансов выжить. Ширков погиб от пули в шею при первом же боевом выходе, его тело осталось за линией фронта.

    Торгало заключил, что происходящее – это не просто мобилизация, а массовое нарушение прав и свободы совести граждан, и назвал смерть Ширкова следствием беззакония и административного насилия. Бригада «Скеля» была создана в 2022 году и участвовала в боевых действиях в Харьковской области, Донбассе и на Запорожском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину для принудительной мобилизации прямо на катке в Одессе.

    В Житомирской области мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле военкомата после отказа от госпитализации.

    В Черниговской области мобилизованных мужчин заставили ползать по земле под окрики и выстрелы.

    21 января 2026, 05:05
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    20 января 2026, 22:55
    Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной»

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве после ночных взрывов тысячи домов остались без отопления, а в нескольких регионах Украины были зафиксированы перебои с электроэнергией, как отметил в своём обращении глава киевского режима Владимир Зеленский, самая сложная обстановка – в столице Украины.

    «Самая сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», – приводит ТАСС слова Зеленского в Telegram-канале.

    Он отметил, что при ночном ударе применялись баллистические и крылатые ракеты и более 300 ударных беспилотников.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной киевским властям территории Запорожья.

    В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов, после чего возникли перебои с электричеством, а на левобережье Днепра пропало водоснабжение. В некоторых районах вода подается со сниженным давлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении  массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.

    Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    21 января 2026, 12:34
    ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, 20 снарядов американской РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 524 беспилотника, 646 ЗРК, 27 248 танков и других бронемашин, 1648 боевых машин РСЗО, 32 731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 462 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    20 января 2026, 22:46
    Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО отразила атаку воздушных целей над Белгородом и округом, при обстреле повреждены объекты энергетического комплекса и несколько частных домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Система противовоздушной обороны успешно отразила атаку воздушных целей над Белгородом и Белгородским округом, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале Гладков.

    Губернатор региона отметил, что в результате обстрела повреждены предприятия, входящие в энергетическую инфраструктуру области. Сейчас на объектах проводится разминирование, начаты аварийные работы.

    Также повреждения зафиксированы и на территории одного из предприятий в самом Белгороде – пострадали помещения и оборудование. В селах Никольское и Новая Нелидовка после падения обломков были повреждены кровли частных домов. В поселке Дубовое повреждены навес и легковой автомобиль.

    На местах работают оперативные службы, продолжается уточнение сведений о последствиях происшествия.

    Ранее Гладков заявил, что в результате удара беспилотника ВСУ в Шебекине погиб один мирный житель.

    Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили три БПЛА над Белгородской областью.

    21 января 2026, 12:51
    Обстреливавшая Белгород установка HIMARS уничтожена в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, пусковая установка HIMARS Вооруженных сил Украины, применявшаяся для обстрелов Белгорода, была уничтожена в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что операция прошла рано утром в районе села Сазоно-Балановка, откуда ранее велся огонь дальнобойными ракетами по Белгороду.

    По его словам, первый удар пришелся точно по самой установке. «Сегодня рано утром, начало шестого утра, по району сосредоточения украинской техники недалеко от села Сазоно-Балановка, откуда велся огонь дальнобойными ракетами в сторону Белгорода, отработали... Целью была пусковая установка HIMARS», – заявил Лебедев.

    Он уточнил, что спустя минуту после первого удара последовал второй, который уничтожил не только установку, но и находившиеся рядом оборудование, складированные ракеты, горюче-смазочные материалы и личный состав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ.

    ВС России нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине.

    «Северяне» сорвали эвакуацию установки HIMARS в Черниговской области.

    21 января 2026, 06:47
    «Северяне» вскрыли две боегруппы ВСУ аэроразведкой и разгромили их у Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Юго-западнее Лимана на Харьковском направлении бойцы группировки войск «Север» захватили два опорных пункта 57 омпбр в лесу, продвинувшись на 350 м, а по выявленным скоплениям ВСУ отработали расчеты ТОС-1А «Солнцепек».

    «Противник предпринял попытку нарастить количество личного состава на передовых позициях. Две боевые группы выдвинулись в направлении леса, но были вскрыты аэроразведкой «Северян». Комплексным огневым поражением оба пикапа уничтожены вместе с личным составом», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    Также «Северяне» продвигаются в населенных пунктах возле Волчанска. По тыловым районам и логистическим узлам ВСУ работает российская авиация. Противник вынужден отступать. У Старицы штурмовики продвинулись на трёх участках и овладели участком леса, общее продвижение составило до 400 м.

    В Волчанских Хуторах занято пять домовладений, бойцы продвинулись на 250 м в восточном направлении. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на 600 м по лесополосам и заняли две позиции ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на шести участках, в Краснопольском – на двух и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 600 м. На Тёткинском и Глушковском участках фронта российская авиация уничтожила позиции ВСУ в районах Белополья и Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 75 в Харьковской)», сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции, применяя FPV-дроны. Российские военные также поразили объекты энергетики, используемые ВСУ. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    21 января 2026, 12:27
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 солдат

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боевых действий на различных направлениях спецоперации подразделения группировок войск ВС России нанесли серьезные потери вооруженным формированиям противника, уничтожив в общей сложности более 1260 военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ около Белополья и Хотени в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Зыбино, Захаровки и Волчанских Хуторов.

    Противник при этом потерял до 160 военнослужащих, танк, бронемашину, пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожено три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии рядом с Осиново, Кутьковкой, Нечволодовкой и Грушевкой в Харьковской области, Красным Лиманом, Николаевкой, Александровкой и Коровьим Яром в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной и шести механизированных бригад ВСУ в районах Ильиновки, Дружковки, Берестока, Закотного, Новоселовки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американский М113, девять бронемашин и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены две станции РЭБ и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Артемовки, Торецкого, Новопавловки, Гришино и Удачного в ДНР, Федоровского и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть бронемашин, семь артиллерийских орудий, включая две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и две установки РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, артиллерийской бригад, бригады беспилотных систем, трех механизированных и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Комсомольского, Терсянки, Благодатного, Чаривного, Горького, Заливного, Верхней Терсы, Воздвижевки в Запорожской области и Скотоватого в Днепропетровской области.

    Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    А в минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    21 января 2026, 09:03
    В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на рейсы

    Росавиация ввела ограничения на рейсы в Казани и Нижнекамске

    Tекст: Мария Иванова

    В двух крупнейших аэропортах Татарстана, Казани и Нижнекамска, начали действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    Как отмечают в Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В сообщении подчеркивается, что ограничения распространяются на все рейсы, однако точные сроки их действия не уточняются.

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за оперативными обновлениями в официальных источниках.

    Ранее в среду Саратовский аэропорт Гагарин вводил временные ограничения полетов.

    Накануне вечером Росавиация вводила временные ограничения полетов в аэропорту Сочи.

    21 января 2026, 20:40
    Фрагменты тела нашли в Адыгее после атаки ВСУ

    В Адыгее нашли фрагменты тела после удара дрона ВСУ по аулу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ауле Новая Адыгея при разборе завалов после удара БПЛА были обнаружены фрагменты человеческого тела, назначены генетические экспертизы, сообщили власти республики.

    Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. Он отметил, что для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы.

    По словам Кумпилова, экспертизы позволят установить, кому принадлежат обнаруженные останки и точное число погибших. Глава республики выразил соболезнования по факту страшной находки. Ранее на месте удара проводились спасательные работы, а также поиск возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 20 января дрон ВСУ атаковал аул Новая Адыгея Тахтамукайского района. В результате происшествия пострадали 13 человек, из которых девять были госпитализированы.

    Повреждения получили фасады и остекление нескольких домов комплекса «Виноград-2», а также 12 многоквартирных домов, некоторые квартиры пострадали значительно. Власти района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.


