Минобороны сообщило об уничтожении 52 БПЛА над Россией

Tекст: Ольга Иванова

За два часа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что с 18.00 до 20.00 по московскому времени основная часть – 36 аппаратов – была сбита над акваторией Азовского моря.

Еще восемь беспилотников уничтожили над Черным морем, по четыре – над Крымом и Краснодарским краем. В Минобороны подчеркнули, что речь идет о самолетных беспилотниках.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Разрушений и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за девять часов среды.