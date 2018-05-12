«Стрижи» одними из первых получат истребители МиГ-35

Авиагруппа «Стрижи» одной из первых в Воздушно-космических силах получит новые самолеты МиГ-35, сообщил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) – заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

По его словам, истребители МиГ-35 поступят на авиабазу Кубинка после завершения госиспытаний. «Планируется переучивание летчиков авиагруппы «Стрижи» на истребитель МиГ-35», – приводит его слова РИА «Новости».

Сейчас «Стрижи» летают на истребителях МиГ-29.

При этом Юдин отметил, что самым первым МиГ-35 получит Государственный летный испытательный центр в Ахтубинске, затем самолет пойдет в Липецкий авиацентр, в состав которого и входит авиабаза Кубинка.

Также командующий ВВС добавил, что летчики авиагруппы «Русские витязи» полностью освоили истребители Су-30СМ – самолеты поколения 4++.

В середине февраля сообщалось, что российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» завершила заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35.