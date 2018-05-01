Оппозиция назвала, кого выдвинет в премьеры Армении после провала Пашиняна

Пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян рассказал, кого оппозиция выдвинет на пост премьера Армении после того, как во вторник Национальное собрание не смогло избрать на должность главы правительства лидера армянских протестов Никола Пашиняна.

По его словам, на пост премьера Армении вновь будет выдвинута кандидатура Пашиняна, передает РИА «Новости».

«Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически», – считает Авинян.

Ранее во вторник национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать Пашиняна премьер-министром республики из-за нехватки голосов. Лидер армянских протестов в ответ призвал блокировать дороги и аэропорты, устраивать забастовки.

В соответствии с конституцией республики, второй тур выборов состоится через семь дней. В случае, если нового премьер-министра Армении не удастся выбрать со второго раза, нацсобрание будет автоматически распущено.

Напомним, Пашинян уже высказывался о возможности сценария насильственной борьбы за власть в республике. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ради премьерского портфеля Пашинян надел галстук и полюбил Россию.