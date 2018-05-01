Пашинян призвал блокировать дороги и аэропорты, устраивать забастовки

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, которого не избрали премьер-министром, призвал своих сторонников в среду утром блокировать все аэропорты и дороги страны.

«Я призываю с 08.00 (07.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) начать масштабные акции гражданского неповиновения. Наши сторонники должны перекрыть все аэропорты и дороги республики. Мы не дадим украсть победу народа», – приводит его слова ТАСС.

На митинге своих сторонников в Ереване он также призвал всех госслужащих объявить забастовку, передает РИА «Новости».

По словам лидера протестов, требования протестующих остаются прежними – избрание премьером «кандидата от народа». Он заявил, что правящая в стране Республиканская партия «мертва».

Во вторник национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать Никола Пашиняна премьер-министром республики. Будучи единственным кандидатом на этот пост, он не набрал необходимое число голосов. В соответствии с конституцией, второй тур выборов состоится через семь дней. Если и тогда не удастся выбрать нового премьер-министра, нацсобрание будет автоматически распущено.

Перед этим Пашинян высказался о возможности сценария насильственной борьбы за власть в республике. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ради премьерского портфеля Пашинян надел галстук и полюбил Россию.