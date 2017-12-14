Пашиняна не выбрали премьером Армении

Национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать Никола Пашиняна премьер-министром республики. Будучи единственным кандидатом на этот пост, он не набрал необходимое число голосов.

За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53, передает РИА «Новости».

Вопрос обсуждался на специальном заседании законодательного органа. Против кандидатуры Пашиняна проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.

Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов. В случае если нового премьера не получится избрать и во второй раз, последует автоматический роспуск Национального собрания.

До того, как стали известны результаты голосования, сторонники Пашиняна заявили, что готовы «прийти на митинг завтра, и послезавтра, и до победы», то есть до избрания лидера протестов премьер-министром республики.

Ранее во вторник Пашинян выступил на внеочередном заседании парламента и высказался о возможности сценария насильственной борьбы за власть в республике. Он также заверил, что не связан с Алексеем Навальным или Михаилом Саакашвили.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ради премьерского портфеля Пашинян надел галстук и полюбил Россию.