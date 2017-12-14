Ради премьерского портфеля Пашинян надел галстук и полюбил Россию

Первый раунд борьбы за власть в парламенте Армении Никол Пашинян проиграл. Накануне голосования, пытаясь перетянуть большинство на свою сторону, этот вождь протестующей толпы опять сменил имидж. Бриться не стал, зато надел костюм. И с трибуны парламента призвал сохранить союз с Москвой. А ведь не далее как год назад тот же самый Пашинян требовал этот союз разорвать.

В Армении во вторник Национальное собрание провело специальное заседание, посвященное выборам главы правительства. Заседание длилось весь день, но в итоге парламент так и не смог избрать Никола Пашиняна лидером республики. Будучи единственным кандидатом на этот пост, он не набрал необходимое число голосов. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оппозиция вынудила премьер-министра Сержа Саргсяна подать в отставку. Однако вождь протестного движения депутат Никол Пашинян не прекратил созывать митинги, настаивая на выборах нового премьера без кандидатов от правящей Республиканской партии. В конечном итоге с помощью «уличных технологий» Пашинян и стал единственным кандидатом в премьер-министры.

Еще до голосования Ваграм Багдасарян, глава Республиканской партии Армении (РПА), - сторонников Саргсяна, сохраняющих большинство в парламенте, пообещал, что РПА не станет мешать выборам. Это он подтвердил и в сам день голосования.

Однако прямо перед выборами Никол Пашинян заявил о получении закулисной информации о том, что «на одном из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании». Поэтому он снова задействовал «уличные технологии» и созвал своих сторонников 1 мая на площадь Республики.

День голосования начался с народных шествий. Уже с раннего утра по Еревану проносилось множество автомобилей с флагами Армении, раздавались сигналы гудков. Днем на площади Республики собрался многотысячный митинг в поддержку Пашиняна. Участники принесли с собой шарики национальных цветов, а также флаги страны. Они периодически скандировали «Никол, Никол», «Никол – премьер-министр».

Заседание парламента транслировалось на экранах, установленных на площади. Ход акции контролировали полицейские, однако их число было невелико. Сама же акция носила спокойный характер и не выходила за рамки дозволенного.

Внутри парламента обстановка была и вовсе тихой. Заседание началось в 11.00 мск. Вопреки заверениям Пашиняна, никакого бойкота правящая партия не устроила, парламентарии исправно подтягивались в зал и демонстрировали спокойный рабочий настрой. В конечном итоге незанятыми остались лишь 3 места из 105.

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В начале заседания была озвучена биография Никола Пашиняна, после чего он был выдвинут кандидатом в премьеры одним его партии «Елк». Других выдвижений не последовало, в том числе от республиканцев. В связи с этим спикер парламента Ара Баблоян не без сарказма в голосе призвал к обсуждению кандидатуры от меньшинства.

Первым слово взял сам Пашинян, который по такому случаю все же вновь переоделся в деловой костюм с галстуком. Правда, бороду он все же не сбрил, сохранив таким образом внешнее сходство с легендарным полевым командиром по прозвищу Монте, погибшим в начале 1990-х годов в боях в Карабахе.

Пашинян занял уверенную позу, взявшись обеими руками за перила трибуны, и начал четко зачитывать свою программную речь. Он выделил в качестве своей главной миссии в случае избрания организацию честных выборов, а также искоренение института так называемого суперпремьера и вместо этого создание «нормальной парламентской системы».

Кроме того, Пашинян выступил разделение полиции и службы национальной безопасности (сейчас эти две службы работают в рамках одного ведомства) и увеличение военных расходов страны. Он пообещал бороться с несправедливостью в обществе, закредитованностью и бедностью граждан, а также за репатриацию армян и привлечение инвестиций.

Затем кандидат сосредоточился на внешней политике, в частности пообещал придать новый импульс процессу международного признания Нагорного Карабаха. Также он выразил желание углубить отношения с ЕС и добиться упразднения визового режима с ним.

В то же время Пашинян отметил, что хочет обойтись без резких телодвижений как во внутренней, так и во внешней политике. Во-первых, он исключил сценарий насильственной борьбы за власть. Во-вторых, успокоил Москву, заявив, что он считает и считал Россию стратегическим союзником Армении и не намерен создавать никаких угроз российским интересам. Кроме того, он подчеркнул, что Ереван под его руководством останется в ОДКБ и даже в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), критические высказывания о которой ему теперь многие припоминали.

Несмотря на громкость лозунгов особо яркой реакции среди парламентариев речь Пашиняна не вызвала. В целом начатое следом обсуждение проходило в спокойной атмосфере, так контрастирующей со всем тем, что предшествовало заседанию. Немного эмоций добавилось, когда парламентарии стали задавать кандидату прямые вопросы. Отвечая на некоторые из них, он прибегал к оживленной жестикуляции и слегка повышал голос.

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Один из депутатов, например, спросил Пашиняна, связан ли он с Михаилом Саакашвили и Алексеем Навальным. Кандидат в ответ заявил , что вообще не знаком с этими людьми. Отвечая на один из вопросов кандидат вдруг отметил, что дети - такие же граждане страны, и заявил о их праве на принятие решений, чем спровоцировал демарш спикера парламента.

«Я использую то, чему научился у вас, и на 10 минут покину зал заседаний в знак протеста в связи с вашими заявлениями о правах детей. Потом разные международные организации, которые занимаются правами детей, объяснят вашу ошибку, чтобы, если вас выберут премьером, вы не повторяли эти слова», - сказал Баблоян и вышел из зала.

Стоит отметить, что после перехода к вопросам ряды заметно поредели – некоторые депутаты покинули зал сразу после выступления Пашиняна. После перерыва слово взяли другие парламентарии. И вот тут произошло еще одно небольшое повышения градуса эмоций. Так, один из выступающих во ходе своей речи полностью сорвался на крик.

А вице-спикер, республиканец Эдуард Шармазанов заявил, что Пашинян не убедил в том, что он может быть премьер-министром. Он отметил, что у кандидата нет никаких концепций в переговорном процессе по Карабаху, а также ообъяснений, как именно он собирается увеличить оборонный бюджет. Армении же нужны концепции, а не умение убеждать, власти готовы к диалогу, но не к ультиматуму, подчеркнул Шармазанов.

В итоге Пашинян впервые начал не набирать, а терять голоса.

«Я вижу большие риски для нашей страны. Моя партия решила проголосовать за Пашиняна. Я не могу этого сделать, я не буду голосовать. Я готов сейчас же отказаться от своего депутатского мандата», – заявил депутат из фракции «Дашнакцутюн» Агван Варданян.

После этого Пашиняну не хватало уже 7 голосов для простого большинства, а не 6, как это было ранее. Стало ясно, что во вторник возглавить Армению ему уже точно не удастся.

Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьера. В случае если не получится избрать и во второй раз, последует автоматический роспуск Национального собрания. Но теперь любопытно, как поведут себя толпы его сторонников на улицах армянских городов. Многие сторонники Пашиняна еще до объявления итогов голосования пообещали «прийти на митинг завтра, и послезавтра, и до победы», то есть до избрания своего лидера главой правительства.

Как напоминает ТАСС, фракция Пашиняна «Елк» («Выход» имеет 9 мест в парламенте). На его сторону ранее перешли «Царукян» (31 мандат) и «Дашнакцутюн» (7). Пашиняну необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата парламента из 105.

Тем временем, очень скептически воспринимали предвыборную речь Пашиняна в Москве.

«Ответы Пашиняна демонстрируют Армении, что он не настолько сведущ во многих вопросах государственной жизни, как, может быть, кажется его последователям», – пояснил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, напомнив, как часто Пашинян меняет свое мнение.

«Он уже не раз и не два изменил свою точку зрения относительно Евразийского экономического союза. А до этого говорил, - как промежуточный вариант, - что вопрос о выходе из ЕвразЭС теперь может решаться путем только референдума, – подчеркнул депутат, добавив:

«Теперь называет себя сторонником членства в ОДКБ и присутствия российской военной базы в Армении. То есть по всем тем вопросам, по которым были сомнения, Пашинян теперь говорит то, что России должно быть приятно слышать».

«При этом на вопрос, почему в прошлом году его фракция «Елк» ставила на голосование в Нацсобрании о денонсации соглашения о вхождении ЕАЭС, он отвечает нечто неудобоваримое – что «Елк» оппозиционная фракция и хотела обострить отношение к этой проблеме. А теперь она не против. Мы видим, что он пытается смягчить впечатление от своей антироссийской позиции, продемонстрировать желание сотрудничать», – добавил Затулин.

«Мы это в общем принимаем к сведению. Но как будут на самом развиваться отношения и формулироваться задачи неясно. Самое главное, что беспокоит – это очевидное отсутствие у господина Пашиняна реального представления о том, как происходит процесс согласования интересов разных стран. Здесь он, как и во всех других вопросах, скорее популист, чем реальный политик», – указал депутат.

По мнению Затулина, Пашинян не понимает, насколько глубоки и серьезны проблемы его республики, двое из четырех соседей которой состоят в блоке против нее. «Армения - в довольно сложной геополитической ситуации, между молотом и наковальней. Армения не может позволить себе такую роскошь до бесконечности по внутренним обстоятельствам длить политический кризис. Этим могут воспользоваться противники Армении», – подчеркнул он.

И действительно как раз во вторник в парламенте соседнего Азербайджана депутаты призвали созвать специальное заседание по Карабаху. «Мы должны принять решение и своевременно использовать возможность освободить наши земли. Потому что ожидается, что в Армении в скором времени произойдет гражданская война. Мы должны внимательно следить за ситуацией», – заявил азербайджанский депутат Гудрат Гасангулиев.