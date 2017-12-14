Ради премьерского портфеля Пашинян надел галстук и полюбил Россию

Взгляд
1 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
Разделы

По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты

Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев

200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:США объявили об операции по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии
          В Париже начались первомайские погромыНазван главный враг СШАПравозащитник Лев Пономарев похвалил полицию за арест сторонников ДНР возле Сахаровского центраВ Новосибирске прошла «Монстрация-2018»
          Депутату Рады Мустафе Найему «мажоры» сломали челюсть в центре КиеваПентагон заявил о суверенном праве Израиля бомбить СириюАктриса и экс-депутат Кожевникова оспорила желание патриарха оценивать политиковВ России 1 мая резко вырос минимальный размер оплаты труда
          На Украине убили пастора из СШАЭкс-сотрудник Пентагона посоветовал Украине не питать иллюзий из-за «Джавелинов»Джигарханян вернулся домой после госпитализацииОпубликовано видео обрушения горящей многоэтажки в Бразилии

          «космическая съемка»


          На Украине рассказали о новой российской «стройке века» в Крыму

          «Павел Телеграмский»


          Поклонники Telegram вышли на марш с «иконой» Дурова

          «так закалялась сталь»


          На Украине из доменной печи разлили 40 тонн чугуна

          США не причем


          Пентагон заявил о суверенном праве Израиля бить по Сирии

          есть жертвы


          Появилось видео падения горящей многоэтажки в Бразилии

          деньги уйдут в Ригу


          Бывшей жене достанутся 100 млн рублей Задорнова

          слетели с брони Т-60


          Появилось видео падения детей с танка на ходу в Питере

          «Дротик» и наган


          В США составлен рейтинг «худших» российских пистолетов

          крах «олигарха»


          Эдуард Биров: В эпическом диспуте столкнулись две части российской элиты

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Ради премьерского портфеля Пашинян надел галстук и полюбил Россию

          На трибуне парламента Пашинян оказался не так убедителен, как на митингах   1 мая 2018, 19:50
          Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Первый раунд борьбы за власть в парламенте Армении Никол Пашинян проиграл. Накануне голосования, пытаясь перетянуть большинство на свою сторону, этот вождь протестующей толпы опять сменил имидж. Бриться не стал, зато надел костюм. И с трибуны парламента призвал сохранить союз с Москвой. А ведь не далее как год назад тот же самый Пашинян требовал этот союз разорвать.

          В Армении во вторник Национальное собрание провело специальное заседание, посвященное выборам главы правительства. Заседание длилось весь день, но в итоге парламент так и не смог избрать Никола Пашиняна лидером республики. Будучи единственным кандидатом на этот пост, он не набрал необходимое число голосов. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оппозиция вынудила премьер-министра Сержа Саргсяна подать в отставку. Однако вождь протестного движения депутат Никол Пашинян не прекратил созывать митинги, настаивая на выборах нового премьера без кандидатов от правящей Республиканской партии. В конечном итоге с помощью «уличных технологий» Пашинян и стал единственным кандидатом в премьер-министры.

          Еще до голосования Ваграм Багдасарян, глава Республиканской партии Армении (РПА), - сторонников Саргсяна, сохраняющих большинство в парламенте, пообещал, что РПА не станет мешать выборам. Это он подтвердил и в сам день голосования.

          Однако прямо перед выборами Никол Пашинян заявил о получении закулисной информации о том, что «на одном из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании». Поэтому он снова задействовал «уличные технологии» и созвал своих сторонников 1 мая на площадь Республики.

          День голосования начался с народных шествий. Уже с раннего утра по Еревану проносилось множество автомобилей с флагами Армении, раздавались сигналы гудков. Днем на площади Республики собрался многотысячный митинг в поддержку Пашиняна. Участники принесли с собой шарики национальных цветов, а также флаги страны. Они периодически скандировали «Никол, Никол», «Никол – премьер-министр».

          Заседание парламента транслировалось на экранах, установленных на площади. Ход акции контролировали полицейские, однако их число было невелико. Сама же акция носила спокойный характер и не выходила за рамки дозволенного.

          Внутри парламента обстановка была и вовсе тихой. Заседание началось в 11.00 мск. Вопреки заверениям Пашиняна, никакого бойкота правящая партия не устроила, парламентарии исправно подтягивались в зал и демонстрировали спокойный рабочий настрой. В конечном итоге незанятыми остались лишь 3 места из 105.

          На ваш взгляд

           
          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Обсуждение: 109 комментариев
          В начале заседания была озвучена биография Никола Пашиняна, после чего он был выдвинут кандидатом в премьеры одним его партии «Елк». Других выдвижений не последовало, в том числе от республиканцев. В связи с этим спикер парламента Ара Баблоян не без сарказма в голосе призвал к обсуждению кандидатуры от меньшинства.

          Первым слово взял сам Пашинян, который по такому случаю все же вновь переоделся в деловой костюм с галстуком. Правда, бороду он все же не сбрил, сохранив таким образом внешнее сходство с легендарным полевым командиром по прозвищу Монте, погибшим в начале 1990-х годов в боях в Карабахе.

          Пашинян занял уверенную позу, взявшись обеими руками за перила трибуны, и начал четко зачитывать свою программную речь. Он выделил в качестве своей главной миссии в случае избрания организацию честных выборов, а также искоренение института так называемого суперпремьера и вместо этого создание «нормальной парламентской системы».

          Кроме того, Пашинян выступил разделение полиции и службы национальной безопасности (сейчас эти две службы работают в рамках одного ведомства) и увеличение военных расходов страны. Он пообещал бороться с несправедливостью в обществе, закредитованностью и бедностью граждан, а также за репатриацию армян и привлечение инвестиций.

          Затем кандидат сосредоточился на внешней политике, в частности пообещал придать новый импульс процессу международного признания Нагорного Карабаха. Также он выразил желание углубить отношения с ЕС и добиться упразднения визового режима с ним.

          В то же время Пашинян отметил, что хочет обойтись без резких телодвижений как во внутренней, так и во внешней политике. Во-первых, он исключил сценарий насильственной борьбы за власть. Во-вторых, успокоил Москву, заявив, что он считает и считал Россию стратегическим союзником Армении и не намерен создавать никаких угроз российским интересам. Кроме того, он подчеркнул, что Ереван под его руководством останется в ОДКБ и даже в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), критические высказывания о которой ему теперь многие припоминали.

          Несмотря на громкость лозунгов особо яркой реакции среди парламентариев речь Пашиняна не вызвала. В целом начатое следом обсуждение проходило в спокойной атмосфере, так контрастирующей со всем тем, что предшествовало заседанию. Немного эмоций добавилось, когда парламентарии стали задавать кандидату прямые вопросы. Отвечая на некоторые из них, он прибегал к оживленной жестикуляции и слегка повышал голос.

          Один из депутатов, например, спросил Пашиняна, связан ли он с Михаилом Саакашвили и Алексеем Навальным. Кандидат в ответ заявил, что вообще не знаком с этими людьми. Отвечая на один из вопросов кандидат вдруг отметил, что дети - такие же граждане страны, и заявил о их праве на принятие решений, чем спровоцировал демарш спикера парламента.

          «Я использую то, чему научился у вас, и на 10 минут покину зал заседаний в знак протеста в связи с вашими заявлениями о правах детей. Потом разные международные организации, которые занимаются правами детей, объяснят вашу ошибку, чтобы, если вас выберут премьером, вы не повторяли эти слова», - сказал Баблоян и вышел из зала.

          Стоит отметить, что после перехода к вопросам ряды заметно поредели – некоторые депутаты покинули зал сразу после выступления Пашиняна. После перерыва слово взяли другие парламентарии. И вот тут произошло еще одно небольшое повышения градуса эмоций. Так, один из выступающих во ходе своей речи полностью сорвался на крик.

          А вице-спикер, республиканец Эдуард Шармазанов заявил, что Пашинян не убедил в том, что он может быть премьер-министром. Он отметил, что у кандидата нет никаких концепций в переговорном процессе по Карабаху, а также ообъяснений, как именно он собирается увеличить оборонный бюджет. Армении же нужны концепции, а не умение убеждать, власти готовы к диалогу, но не к ультиматуму, подчеркнул Шармазанов. 

          В итоге Пашинян впервые начал не набирать, а терять голоса.

          «Я вижу большие риски для нашей страны. Моя партия решила проголосовать за Пашиняна. Я не могу этого сделать, я не буду голосовать. Я готов сейчас же отказаться от своего депутатского мандата», – заявил депутат из фракции «Дашнакцутюн» Агван Варданян.

          После этого Пашиняну не хватало уже 7 голосов для простого большинства, а не 6, как это было ранее. Стало ясно, что во вторник возглавить Армению ему уже точно не удастся.

          Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьера. В случае если не получится избрать и во второй раз, последует автоматический роспуск Национального собрания. Но теперь любопытно, как поведут себя толпы его сторонников на улицах армянских городов. Многие сторонники Пашиняна еще до объявления итогов голосования пообещали «прийти на митинг завтра, и послезавтра, и до победы», то есть до избрания своего лидера главой правительства.

          Как напоминает ТАСС, фракция Пашиняна «Елк» («Выход» имеет 9 мест в парламенте). На его сторону ранее перешли «Царукян» (31 мандат) и «Дашнакцутюн» (7). Пашиняну необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата парламента из 105. 

          Тем временем, очень скептически воспринимали предвыборную речь Пашиняна в Москве.

          «Ответы Пашиняна демонстрируют Армении, что он не настолько сведущ во многих вопросах государственной жизни, как, может быть, кажется его последователям», – пояснил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, напомнив, как часто Пашинян меняет свое мнение.

          «Он уже не раз и не два изменил свою точку зрения относительно Евразийского экономического союза. А до этого говорил, - как промежуточный вариант, - что вопрос о выходе из ЕвразЭС теперь может решаться путем только референдума, – подчеркнул депутат, добавив:

          «Теперь называет себя сторонником членства в ОДКБ и присутствия российской военной базы в Армении. То есть по всем тем вопросам, по которым были сомнения, Пашинян теперь говорит то, что России должно быть приятно слышать».

          «При этом на вопрос, почему в прошлом году его фракция «Елк» ставила на голосование в Нацсобрании о денонсации соглашения о вхождении ЕАЭС, он отвечает нечто неудобоваримое – что «Елк» оппозиционная фракция и хотела обострить отношение к этой проблеме. А теперь она не против. Мы видим, что он пытается смягчить впечатление от своей антироссийской позиции, продемонстрировать желание сотрудничать», – добавил Затулин.

          «Мы это в общем принимаем к сведению. Но как будут на самом развиваться отношения и формулироваться задачи неясно. Самое главное, что беспокоит – это очевидное отсутствие у господина Пашиняна реального представления о том, как происходит процесс согласования интересов разных стран. Здесь он, как и во всех других вопросах, скорее популист, чем реальный политик», – указал депутат.

          По мнению Затулина, Пашинян не понимает, насколько глубоки и серьезны проблемы его республики, двое из четырех соседей которой состоят в блоке против нее. «Армения - в довольно сложной геополитической ситуации, между молотом и наковальней. Армения не может позволить себе такую роскошь до бесконечности по внутренним обстоятельствам длить политический кризис. Этим могут воспользоваться противники Армении», – подчеркнул он.

          И действительно как раз во вторник в парламенте соседнего Азербайджана депутаты призвали созвать специальное заседание по Карабаху. «Мы должны принять решение и своевременно использовать возможность освободить наши земли. Потому что ожидается, что в Армении в скором времени произойдет гражданская война. Мы должны внимательно следить за ситуацией», – заявил азербайджанский депутат Гудрат Гасангулиев.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............