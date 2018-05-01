Пашинян оценил возможность насильственной борьбы за власть в Армении

Лидер оппозиции, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян выступил на внеочередном заседании парламента и высказался о возможности сценария насильственной борьбы за власть в республике. В повестке заседания значится вопрос о главе правительства.

«Изначально наша политическая борьба была ненасильственной, с открытыми руками», – приводит его слова ТАСС.

«И я не представляю сценарий развития событий, который бы вывел нас из этого русла. Мы отрицали и отрицаем насилие не только в качестве формы действия, но и как контрмеру – мы не будем применять насилие, и в случае возможного насилия по отношению к нам не будем отвечать насилием на насилие», – заверил он.

По словам Пашиняна, политическая ситуация в республике сейчас такова, что «излишне» говорить о таких сценариях.

На заседании парламента депутат от правящей в Армении Республиканской партии Тачат Вардапетян попросил Пашиняна прокомментировать восторженную реакцию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и блогера Алексея Навального на последние события в республике.

«Хочу вас заверить, что у меня никогда не было ни прямых, ни опосредованных контактов с Саакашвили или Навальным. Я с ними не знаком, я их лично не знаю. Думаю, что этим все сказано», – приводит слова Пашиняна «Sputnik Армения».

Оппозиционер сказал, что события в Армении встретили «бурный отклик» во многих уголках мира.

Накануне Пашинян заявил, что в случае своего избрания на пост премьера Ереван останется стратегическим союзником Москвы. Он также высказался о том, каким должно быть правительство в республике.