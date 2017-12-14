Пашинян высказался на тему союзных отношений России и Армении

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что в случае своего избрания на пост премьера Москва останется стратегическим союзником Еревана.

«Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создает для этого угроз. В случае выбора меня [премьер-министром] Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ», – сказал Пашинян, передает ТАСС.

Пашинян также заявил, что надеется начать переговоры с ЕС по отмене виз.

Во вторник в Армении проходит специальное заседание парламента, на котором будет принято решение о назначении нового премьера страны. Парламентское большинство кандидатуру не представило, кандидатом от меньшинства выдвинут Пашинян.

Ранее Пашинян на встрече с фракцией правящей в стране Республиканской партии высказался о том, каким должно быть правительство в республике.

Пашинян был официально выдвинут кандидатом в премьеры Армении. Он остается единственным кандидатом, которого поддерживают оппозиционные фракции парламента Армении.