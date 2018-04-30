Пашинян сказал, каким должен быть кабмин Армении

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян на встрече с фракцией правящей в стране Республиканской партии высказался о том, каким должно быть правительство в республике.

«Состав правительства будет сформирован исходя из картины завтрашнего голосования (на выборах премьер-министра) на основе политических консультаций. Наше стремление – сформировать правительство согласия», – приводит его слова РИА «Новости».

Пашинян также заявил, что Республиканская партия Армении может помочь в установлении атмосферы солидарности в стране. «Общенародное движение накопило большую позитивную энергию, которую надо направить на развитие страны», – сказал он, призвав «закрыть страницу внутриполитической вражды».

Ранее в понедельник член парламентской фракции «Елк» Арарат Мирзоян заявил, что Никол Пашинян официально выдвинут кандидатом в премьеры Армении. Он остается единственным кандидатом, которого поддерживают оппозиционные фракции парламента Армении.