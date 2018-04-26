Иран собрался приобрести российские вертолеты

Гендиректор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что холдинг получил первую заявку из Ирана на поставку двух многоцелевых вертолетов Ка-226Т.

«Идут переговоры – не буду пока раскрывать название компании, но есть заявка из Ирана на первые два вертолета Ка-226 в гражданском облике. Сейчас идет предконтрактная работа», – сказал Богинский, передает РИА «Новости».

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки.

Ранее вертолет Ка-226Т был успешно испытан в Иране в условиях экстремально высоких температур.

В ноябре «Вертолеты России» анонсировали подписание контракта с Индией на 200 Ка-226. Вертолетами Ка-226 также интересовались в ОАЭ.