В учениях на Курилах задействованы три боевых корабля и 2,5 тыс. военных

В тактических учениях на Курилах задействовано свыше 2,5 тыс. военных, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Кроме того, в учениях примут участие три боевых корабля Тихоокеанского флота, вертолеты Ми-8АМТШ, танки Т-72Б, артиллерия. Будет задействовано около 800 единиц техники, передает РИА «Новости».

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения при поддержке вертолетов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота должны нанести огневое поражение условному противнику.

Участники учений проведут боевые стрельбы. Предполагается применение беспилотников «Орлан».

Военные должны защитить побережье от условного противника, проводящего спецоперацию.

В феврале Токио заявил Москве протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.