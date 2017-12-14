Кремль назвал санкции США международным экономическим рейдерством

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США готовятся ввести новые антироссийские санкции.

«Мы убеждены, и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, такие санкции могут не иметь никакого отношения к ситуации в Сирии или любой другой стране мира. «Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство», – заявил Песков.

Представитель главы государства пообещал, что власти продолжают работать над обеспечением стабильности экономической ситуации в связи с введением санкций. «Собственно, в практически ежедневном формате эти вопросы обсуждаются, и принимаются необходимые меры», – уточнил Песков.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение против России новых американских санкций. Белый дом и минфин США пока не подтвердили заявление Хейли. Москва заявила, что попытки Соединенных Штатов оказать давление на Россию обречены на провал.