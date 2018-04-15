Белый дом и минфин США не подтвердили слова Хейли о новых санкциях против России

Министерство финансов США и Белый дом пока не подтверждают заявление постпреда при ООН Никки Хейли о том, что в понедельник против России будут введены новые санкции.

«Нам нечего объявить на этот счет», – так ответил на запрос ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме. За разъяснениями слов Хейли в Белом доме посоветовали обратиться в американское постпредство при ООН.

В свою очередь официальный представитель минфина также рекомендовал «обратиться по этому вопросу» в постпредство США. «Как я понимаю, Белый дом говорит, что им нечего объявить в настоящее время», – сказал он.

Ранее в воскресенье Хейли заявила, что Соединенные Штаты в понедельник готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии.

В Совфеде считают, что новые американские санкции против России будут вводить еще минимум пять раз в этом году.