Москва оценила намерение Вашингтона ввести новые санкции

Попытки Соединенных Штатов оказать давление на Россию обречены на провал, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя сообщения о планах Вашингтона ввести новые санкции против Москвы.

Рябков также сказал, что считает неправильными спекуляции источников вокруг готовящихся санкций США в отношении России, передает ТАСС.

Замглавы МИД России заявил, что Москва исходит из отсутствия у Вашингтона планов новых ударов по Сирии.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение против России новых американских санкций. Белый дом и минфин США пока не подтвердили заявление Хейли.

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что отказ от «зеркальных мер» на санкции США в отношении России станет демонстрацией силы, выдержки и ума.

Москва тем временем пообещала не тянуть с принятием законопроекта об ответных мерах на санкции Вашингтона.

Между тем, предсказано пять новых волн антироссийских санкций.