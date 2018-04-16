МИД пообещал не затягивать с принятием ответа на санкции США

Москва не намерена тянуть с принятием законопроекта об ответных мерах на санкции Вашингтона, он должен быть принят оперативно, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать – ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, уже в понедельник на Совете Госдумы будет рассмотрен законопроект об ответных санкциях против США. Перечень предлагаемых в нем мер настолько обширен, что, если все они будут приняты, можно будет говорить о переходе конфронтации с США на новый, еще более высокий уровень. Однако в реальности далеко не все меры будут приняты, введение ответных санкций не помешает, а наоборот, ускорит подготовку первой полноценной встречи Путина и Трампа.