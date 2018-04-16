Страны ЕС согласовали единую позицию по событиям в Сирии

Министры иностранных дел стран Евросоюза на переговорах в Люксембурге согласовали единую позицию по событиям в Сирии, говорится в сообщении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Министры иностранных дел одобрили заключения по Сирии, вскоре они будут доступны. Единая позиция ЕС», – говорится в сообщении представителя пресс-службы Федерики Могерини Майи Косьянчич в ее аккаунте в Twitter.

В частности, в своем заявлении ЕС призвал гарантов перемирия обеспечить прекращение боев в зонах деэскалации и беспрепятственный гуманитарный доступ на всей территории Сирии. Кроме того, Брюссель призывает использовать сложившуюся вокруг арабской республики ситуацию для активизации процесса политурегулирования, подчеркивая, что военного решения конфликта нет.

Вместе с тем, ЕС «выражает понимание», что авиаудары по объектам химоружия в Сирии были конкретными мерами для предотвращения дальнейшего его применения, передает РИА «Новости».

В настоящее врем ЕС призывает действующие в Сирии стороны сосредоточиться на борьбе с «Исламским государством*», которая еще не завершена.

Кроме того, Брюссель призвал рассмотреть ситуацию в Сирии в Международном уголовном суде и намерен обсудить возможности принятия согласованных мер в целях правосудия. Также ЕС продолжит рассматривать вопрос о дальнейших ограничительных мерах против Сирии.

Ранее в понедельник главы МИД 28 стран Евросоюза на заседании в Люксембурге приняли заявление по химразоружению, в котором говорится, что последние события в Сирии должны быть расследованы в срочном порядке.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.